Hacienda subasta más de 200 fincas en Segovia con precios de salida desde 26 euros

¿Vivir en la España vaciada? ¿Escapar del bullicio de la ciudad y buscar nuevas oportunidades en otras provincias? Esto es lo que pueden encontrar los interesados en las subastas de fincas rústicas que, periódicamente, convoca Hacienda. De hecho, en Libre Mercado ya hemos informado en otras ocasiones de que estas subastas partían de precios menores de los que cuesta un menú del día.

Esta vez, las fincas se encuentran en la provincia de Segovia. Y es que, según detalla el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia ha acordado "sacar a primera, segunda, tercera y cuarta subasta pública" más de 200 fincas rústicas que podrán ser adquiridas a principios del mes de noviembre.

Detalles de la convocatoria

De acuerdo con el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, el próximo 4 de noviembre la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia celebrará una subasta de 226 fincas rústicas que son propiedad de la Administración General del Estado. Esta subasta se desarrollará concretamente en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Segovia, y el plazo para la presentación de ofertas en sobre cerrado será de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.

Al respecto, el anuncio detalla también que ese mismo día "se celebrarán a continuación en el mismo acto la segunda, tercera y cuarta convocatoria de la subasta con una rebaja de un 15% del tipo de salida" respecto a la subasta anterior. Asimismo, en el documento se detalla que "el día 19 de diciembre de 2025, los inmuebles con número de orden desde el 94 hasta el 169, fueron sacados en primera subasta; los numerados desde el 170 hasta el 181, en segunda —excepto el número de orden 175, que salió en segunda subasta el día 26 de septiembre de 2025—; y los numerados desde el 182 hasta el 224, en tercera subasta, habiendo quedado todas ellas desiertas".

Además, se explica que "el tipo de salida se ha reducido en un 15% con respecto al que figuraba en la última subasta celebrada". Asimismo, se informa de que "los bienes números 225 y 226 fueron objeto de tercera subasta celebrada el 26 de septiembre de 2025, resultando adjudicados provisionalmente", incidiendo en que "al no cumplir el adjudicatario las obligaciones derivadas de dicha adjudicación, los bienes vuelven a ser objeto de subasta".

De este modo, saldrán en primera subasta, con una fianza del 5%, inmuebles en municipios como Armuña, Madrona, Grajera, Navares de Ayuso, Aldeonte, Olmillo o Sequera de Fresno por precios muy variados. Concretamente, los precios de salida van desde pocas decenas de euros hasta varios miles. Así, se pueden encontrar precios de salida de menos de 34 euros, casi 700 euros, poco más de 2.500 euros e, incluso, más de 18.500 euros.

Por su parte, con una fianza del 5%, en segunda subasta saldrán fincas en municipios como Perosillo, Torreadrada, Aldeanueva de la Serrezuela o Sacramenia. De nuevo, los precios de salida de esta subasta oscilan de forma notable. Por ello, encontramos inmuebles por 26 euros inicialmente, 96 euros, algo más de 2.200 euros y también por más de 9.000 euros.

Asimismo, saldrán en tercera subasta inmuebles en municipios como Sacramenia, Aldea Real y Cobos de Fuentidueña, con precios que van desde los 522 euros hasta los 4.600 euros. Además, en cuarta subasta saldrán fincas en municipios como Cobos de Fuentidueña, Valles de Fuentidueña, Navalilla o Sacramenia, con precios de salida de poco más de 500 euros, 5.500 euros e, incluso, 17.000 euros.

Con todo, Hacienda recuerda que "puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público de la subasta es limitado, el acceso a la sede de la Delegación se efectuará bajo el sistema de cita previa, hasta completar el aforo permitido". Así, se detalla que los interesados podrán solicitar esta cita a través del correo electrónico habilitado o llamando al teléfono disponible.