La farsa de la empresa de vivienda de Sánchez: Casa 47 se salta su propia norma sobre los precios

Pese a la urgencia y el compromiso político que requiere la crisis de la vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez se conforma con poner en marcha iniciativas que no son más que parches y medidas puramente estéticas con las que no se resuelve el problema de fondo. En este sentido, el alquiler supuestamente "asequible" que ofrece el Ejecutivo a través de la entidad Casa 47 resulta ser una farsa.

Así lo denuncia el Observatorio del Alquiler en un nuevo análisis donde asegura que "Casa47 no cumple con el criterio de asequibilidad de la Ley de Vivienda". Recordemos que esta misma organización ya detalló cómo los anuncios de las convocatorias abiertas por el Gobierno para acceder a estos inmuebles no cumplían con distintos requisitos ecologistas exigidos a los propietarios de vivienda.

Una nueva farsa del Gobierno

Ninguna de las 638 viviendas de supuesto alquiler asequible publicadas en el portal de Casa 47 cumple con el criterio de asequibilidad establecido por la Ley de Vivienda. En consecuencia, el alquiler de estos inmuebles supera el límite del 30% de los ingresos netos. De hecho, teniendo en cuenta además los suministros básicos y los gastos de comunidad, se llega a superar ese umbral.

Concretamente, el Observatorio del Alquiler explica que "tras analizar las 638 viviendas publicadas por Casa47 y las bases de las convocatorias publicadas por cada provincia, y en base a la cláusula decimocuarta del Anexo I Condiciones Generales de las normas de comercialización de noviembre de 2025, se ve reflejado que los gastos ordinarios de comunidad corresponderán a la parte arrendataria, así como los servicios y suministros privativos del inmueble arrendado, incluyendo los gastos en suministros como comunicaciones, agua, gas, electricidad, entre otros".

En este sentido, el organismo incide en que "el gasto fijo con el que se cuenta en una vivienda de alquiler es el de los suministros sumado al precio de la renta", detallando que "los gastos de comunidad no siempre constan en las viviendas de alquiler, pues hay diferentes tipos de vivienda; por lo que no es aplicable a todos los inmuebles publicados por Casa47". De este modo, concluyen que "al hacer el cálculo de cada una de las viviendas del Portal Casa 47, dividiendo los ingresos netos mensuales entre el precio de alquiler del inmueble, el resultado es que al inquilino le supondría, tan solo el alquiler, un 30% de sus ingresos netos".

Al respecto, el informe destaca que "la estimación de los gastos de un hogar que corresponden a los suministros tales como la luz, el agua, la electricidad e internet, entre otros, podría situarse en una media de 123 euros". Así, se concluye que "este gasto, añadido al precio del alquiler del inmueble y los gastos de suministros, supondría una tasa de esfuerzo de más del 35% para aquellos hogares con ingresos netos mínimos".

Con todo, tal y como se detalla en un análisis pormenorizado publicado por el Observatorio —que puede encontrarse en el enlace indicado aquí—, la tasa más elevada se registra, de acuerdo con el estudio, en una de las viviendas publicadas en Gijón. En este caso, el esfuerzo financiero alcanza el 39,77% de los ingresos netos mensuales mínimos requeridos.

Así las cosas, consultados por Libertad Digital, desde el Observatorio del Alquiler explican que estos cálculos han sido realizados tomando los datos del INE sobre ingresos. De hecho, indican que la propia entidad Casa 47 usa la media del INE para hacer referencia a estas estadísticas.

De esta forma, tal y como explican desde el Observatorio a Libre Mercado, la entidad no ha introducido entre los gastos que debe asumir el inquilino el coste de suministro, por lo que el porcentaje de esfuerzo que representan sobre la renta es, en realidad, mayor. "Los precios se han puesto aplicando el 30% al ingreso medio olvidando el coste de los suministros que ellos mismos dicen tener en cuenta", detallan, explicando que "hemos incorporado una estimación de consumos de nuestra base de datos histórica y, al meter ese gasto, el inquilino tiene una tasa de esfuerzo disparada".