Belarra y Mónica García usan a Maricarmen para volver a prohibir los desahucios en España

Este miércoles desde Sumar y Podemos se está aprovechando el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha sido expulsada del piso de renta antigua en el que llevaba viviendo casi toda su vida, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse nuevamente un "decreto antidesahucios" como el que se aprobó a raíz de la pandemia del año 2020.

Así lo han expresado Ione Belarra, Mónica García y Pablo Bustinduy. Belarra, secretaria general de Podemos, ha tildado el desahucio de Maricarmen de "asesinato" e "ilegal" y ha propuesto al Gobierno que apruebe el decreto antidesahucios "mes a mes, si es necesario". La ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido que ese decreto entre en el Consejo de ministros el próximo martes y ha afirmado que "no hay otra opción" y que "no puede seguir dilatándose más".

Por su parte, Pablo Bustinduy ha calificado el desahucio de "vergüenza", "intolerable" e "indecencia" y también ha exigido que la semana que viene se lleve al Consejo de ministros.

Una ley que favorece a los inquiokupas

Como ya hemos explicado en este medio, el decreto antidesahucios vigente hasta este mismo año (y tumbado por la oposición) favorecía la llamada "inquiokupación": inquilinos que acreditaban "vulnerabilidad económica" para que un juez paralizara el desahucio, en un proceso que podía alargarse años. Esa vulnerabilidad se aplicaba, con carácter general, a hogares con ingresos netos de hasta 1.800 euros al mes, un límite de ingresos que de facto permitía que muchos hogares se considerasen vulnerables.

En este sentido, el ministro de Consumo ha ironizado hoy al decir que parece que los "peligrosos inquiokupas" son ancianas como Maricarmen. No es más que una frivolización de Pablo Bustinduy, ya que el decreto antidesahucios, vigente casi seis años, ha sido un quebradero de cabeza para muchos propietarios, también ancianos, tal y como hemos ido mostrando en Libre Mercado.

Lo que Bustinduy no quiere ver

Un ejemplo de esto es el caso de Alfonso, un anciano de Alicante de 95 años que sufrió la okupación de su única vivienda en el año 2023 mientras salió a pasear. En palabras de su hija "tiene un cáncer de próstata y se va a morir sin ver cómo echamos a los okupas de su propia casa".

También en 2025 contamos el caso de José, un enfermo de cáncer de 60 años que llevaba manteniendo a su inquiokupa durante 16 meses en el momento en que publicamos la noticia.

Un tercer ejemplo, de los muchos que hemos publicado, es el de un anciano de 84 años de nombre Arsenio que tiene vivir en una habitación debido a que unos inquiokupas se niegan a abandonar su piso. En marzo de este año contamos que los morosos le debían 7.000 euros y que amenazaban con "cortar el cuello" a todos aquellos que quieran desalojarlos.

Esta es sólo una pequeña muestra de las víctimas que ha dejado el decreto antidesahucios que ahora quiere recuperar la izquierda más radical del Congreso. Una izquierda que está aprovechando la dramática situación de una mujer de 87 años para impulsar una norma que, desde 2020, no ha hecho más que minar el derecho de propiedad, generar indefensión entre los propietarios, favorecer la okupación y empeorar el problema de la vivienda en España.