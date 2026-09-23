La UE frena a la copia turca de Mercadona

Mercadona ha conseguido un primer respaldo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en su intento de impedir que la cadena turca FiLE registre en la UE una amplia gama de productos con su marca. La División de Oposición de la agencia comunitaria ha estimado casi en su totalidad la reclamación presentada por la compañía española.

La resolución, fechada el 16 de septiembre, considera que una parte significativa del público podría establecer un vínculo entre ambas marcas y que existe una alta probabilidad de que FiLE se aproveche indebidamente del renombre de Mercadona. La disputa se produce en un contexto de similitud entre las identidades visuales de Mercadona y FiLE, cuyos logotipos emplean colores y elementos gráficos muy similares.

La EUIPO ve un posible aprovechamiento del renombre

FiLE, perteneciente al grupo minorista turco BIM, inició en marzo del año pasado ante la EUIPO el procedimiento para registrar su marca y distintos productos, incluidos alimentos y artículos para el hogar.

Mercadona presentó varios escritos de oposición y aportó documentación sobre el posicionamiento de su marca en España y Portugal, además de referencias a declaraciones de directivos de FiLE sobre la inspiración tomada de la cadena española.

"Mercadona es una estructura especializada en diferentes campos, líder del mercado español. Su característica principal es su sistema de descuentos y una alta cantidad de productos. Quisimos especializarnos en ciertos temas", aseguró Aykaç a El Mundo.

En su primera resolución, la EUIPO considera que la oposición de Mercadona está "bien fundada" en casi todas las clasificaciones de productos solicitadas por FiLE. La decisión excluye aquellos artículos que Mercadona no comercializa, entre ellos animales vivos, huevos para fecundar, aparejos de pesca, cebos artificiales para la pesca y señuelos para la caza y la pesca.

La EUIPO ve un posible aprovechamiento del renombre

La oficina europea considera que el público puede establecer un vínculo mental entre las dos marcas y aprecia un riesgo de que FiLE pueda beneficiarse de la capacidad de atracción, prestigio e imagen de Mercadona.

Sin embargo, la EUIPO no ha aceptado todos los argumentos planteados por la empresa española. Mercadona también había recurrido al artículo 8.1.b del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, que contempla el riesgo de confusión entre marcas. La agencia ha rechazado este argumento. Aunque aprecia determinadas similitudes entre ambas enseñas, considera que no son suficientes para generar riesgo de confusión.

La resolución deja abierta además la posibilidad de aplicar una protección ampliada de la marca de Mercadona mediante el artículo 8.5 de la normativa comunitaria, que protege frente al registro de marcas que pretendan aprovechar la reputación de otra.

Pendiente el registro como supermercado

La decisión conocida ahora no resuelve el procedimiento sobre el registro de FiLE dentro de la clasificación correspondiente al servicio de supermercados.

Mercadona también se ha opuesto a esa inscripción y sostiene que la imagen de la cadena turca presenta similitudes con sus elementos corporativos. El logotipo de FiLE utiliza colores similares a los de Mercadona y reproduce una estética visual que la compañía española considera próxima a la de su enseña. Este expediente continúa pendiente de resolución por parte de la EUIPO.

FiLE nació en Turquía en 2015 como filial del grupo BIM. La cadena ha desarrollado un modelo basado en tiendas con productos frescos, precios ajustados y una amplia presencia de marcas propias. Entre sus enseñas figuran Harras para alimentación, Daycare para productos de cuidado personal y Actisoft para artículos de droguería, papel y hogar.

La resolución de la División de Oposición establece que cada parte deberá asumir sus propias costas, al tratar de una estimación no completa, y mantiene abierta la posibilidad de presentar recursos.