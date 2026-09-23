Lo que la izquierda no cuenta del desahucio de Maricarmen

En los últimos días está resultando especialmente llamativo el caso de una mujer de 87 años de Madrid que ha sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo prácticamente toda su vida, unos 71 años. Distintas organizaciones antidesahucios han intentado paralizar el lanzamiento y, según informa El País, hasta una escritora conocida se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen, aunque ha preferido permanecer en el anonimato.

No obstante, desde la izquierda no se está señalando uno de los puntos más importantes de toda esta situación, y es que Maricarmen ha estado pagando desde el año 2005 un alquiler de renta antigua, con todo lo que conlleva. A continuación, vamos a hacer una radiografía de la situación.

Pagaba entre 450-500 euros por la renta antigua

Esta anciana de 87 años ha pasado prácticamente toda su vida en el piso madrileño del que ha sido desahuciada. Se mudó allí en 1956, con 17 años, junto a su familia. Tras la muerte de su padre, hacia 1960, siguió viviendo con su madre. Desde 2005, al fallecer esta, residía sola y era la responsable de pagar el alquiler. Se trataba de un contrato de renta antigua, con la mensualidad muy protegida y las subidas ligadas al IPC. En los últimos años pagaba unos 450-500 euros al mes, con lo que desde 2005 hasta ahora la renta había sido inferior a esa cifra.

Es decir, durante más de 20 años se ha beneficiado de las ventajas que la renta antigua ofrece al inquilino, pagando por la vivienda un precio muy inferior al de mercado. Esta es una normativa que favorece enormemente al arrendatario, que abona una cantidad muy por debajo del mercado, y perjudica gravemente al propietario, al impedirle subir la renta con la libertad de la que goza cualquier otro dueño.

Un precio muy inferior al del mercado

Según la propia Maricarmen, su piso tenía 92 metros cuadrados y disponía de tres habitaciones, un salón, cocina, un baño y un cuarto de servicio. Una búsqueda en plataformas como Idealista de viviendas similares en la misma zona muestra precios muy superiores. Por un piso de tres habitaciones y unos 94 metros cuadrados en la misma calle se piden 2.950 euros al mes; por otro de tres habitaciones y 85 metros cuadrados, 1.700 euros; y por un tercero de tres habitaciones y 100 metros cuadrados, 3.510 euros, también en la misma zona.

Por otro lado, Maricarmen estuvo trabajando durante 49 años como auxiliar administrativa hasta el año 1998, cuando se jubiló. En los últimos años ha estado cobrando una pensión que ronda los 1.450 euros, aunque esta no sería la cantidad que cobraría en el momento de su jubilación. Con lo cual, durante muchos años ha pagado por su vivienda un precio muy inferior al de mercado y, al mismo tiempo, ha contado con ingresos mensuales sostenidos. Ha estado, por tanto, en mejor disposición de ahorrar que otras muchas personas que no han disfrutado de un alquiler tan protegido, con subidas ligadas únicamente a la evolución del IPC.

En cualquier caso, el desahucio podía producirse en cuanto el propietario lo reclamara. Según el Tribunal Supremo, Maricarmen ya no tenía derecho a permanecer en esa vivienda porque la subrogación de la que disfrutaba se había extinguido. Era esa subrogación la que le permitía seguir pagando un alquiler de renta antigua. El principal problema para Maricarmen es que la ley de renta antigua sólo permite permanecer de forma indefinida al titular original y a quien se subroga en primer lugar. Esa primera subrogación correspondió a su madre, al fallecer el padre. La de Maricarmen fue la segunda, y esta sólo da derecho a dos años, salvo una discapacidad superior al 65% que ella no tiene.

La hipocresía de los famosos de izquierdas

Esta es una de las cuestiones que desde la izquierda se ha señalado poco: personalidades públicas como Ana Belén, Carlos Bardem, Irene Montero o Ione Belarra acudieron a intentar paralizar el desahucio. No hay constancia, sin embargo, de que ninguna de ellas se ofreciera a ayudarla más allá de esa presencia.

En cualquier caso, este episodio deja en mal lugar a los servicios públicos al no haber encontrado una alternativa para una mujer de 87 años que vive sola y que tiene una discapacidad del 50%, al mismo tiempo que sí encuentran solución a otros casos de menos urgencia e importancia.