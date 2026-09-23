Yolanda Díaz defiende su candidatura a la OIT: "Humildemente, me avala mi gestión"

Yolanda Díaz ha puesto toda la carne en el asador para convertirse en la primera mujer que dirige la Organización Internacional del Trabajo (OIT), perteneciente a las Naciones Unidas. Y este miércoles ha quedado patente en su intervención desde Ginebra —en la que también han participado los otros dos candidatos: el actual secretario de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y el exdirigente de Perú Javier González-Olaechea— que va a hacer lo posible para conseguirlo. "Soy mujer. Sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis", ha dicho para ganar puntos y conseguir que una española dirija la organización. Así ha querido reivindicar su currículum: "Si me permiten, humildemente, me avala mi gestión", recordando que es abogada laboralista, "en ejercicio durante muchos años", ha dicho.

Pero también ha presumido de su experiencia de gestión en el Gobierno de España. "He sido una ministra que he tenido que gestionar muchas crisis en un país en el que el PIB ha caído 11 puntos", relataba sin explicar que ella se encontraba en la gestión del país cuando estalló la pandemia del covid-19 que provocó que la economía española sufriera la contracción más grande de la Unión Europea y de todos los países desarrollados del mundo. Asimismo, y a pesar de que España tiene la tasa de paro de las más altas de la Unión Europea —del 10,3 %, solo por detrás de Finlandia— la actual ministra de Trabajo ha presumido: "Emprendí reformas claves que hoy permiten que España tenga récord de ocupación y que sea la economía de la OCDE que más crece", ha dicho. Unas palabras que tratan de convencer a los miembros con derecho a voto en el consejo de administración.

La sesión de hoy ha servido para que los candidatos se den a conocer y expliquen sus proyectos para el futuro del organismo, que pasa por horas bajas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera dejar de hacerle aportaciones. De ahí que Yolanda Díaz haya centrado parte de su discurso en defender la multilateralidad. "Presento mi candidatura desde la consciencia de que sé que la OIT está en peligro. Y quiero defenderla", ha reivindicado recordando la crisis económica por la que atraviesa el organismo, que cuenta con un déficit de 363 millones de euros. Sin embargo, para la vicepresidenta segunda, esta crisis no se le puede atribuir solo a Trump, sino también a la actual dirección bajo la batuta desde 2022 de Houngbo, de origen togolés. "Continuar así es una grave irresponsabilidad, nos lleva al declive absoluto de esta institución; sería como decir que quiero gestionar una agonía", ha llegado a decir la que puede que se convierta en la persona que deba sanear sus cuentas. Sin embargo, parece poco probable ante el descontento que su candidatura provoca entre los empresarios y los países que no comulgan con la ideología comunista.

La votación será el 16 de noviembre

Tras el acto de presentación oficial de hoy, los candidatos deberán comparecer en audiencias privadas ante el consejo de administración de la OIT el 9 de noviembre para después someterse a la votación secreta el 16 de noviembre. Sin embargo, el nuevo director no comenzará su mandato hasta el 1 de octubre de 2027, casi un año después de salir elegido. Una larga espera que en el caso de Díaz comenzó mucho antes, en julio. Y es que el pasado 23 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la candidatura de Díaz diciendo que "por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social" y para avalarla expresó su orgullo por la vicepresidenta segunda al escribir en X que Díaz "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

En este sentido, la ministra de Trabajo también ha querido sacar pecho de su interlocución con el diálogo social y de todos sus logros diciendo que han alcanzado 30 grandes acuerdos. Por eso ha defendido una OIT basada en el diálogo social en la que "todas las decisiones las tomemos con los empleadores y con los sindicatos" y con la participación activa de los gobiernos. Lo que no ha explicado es que el último gran acuerdo que firmó a tres fue hace cinco años con la reforma laboral. Su cartera sí que ha impulsado 272 normas laborales, pero la mayoría sin el acuerdo de empresarios y sindicatos.