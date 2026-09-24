¿Cuánto me puedo desgravar en el IRPF por la vuelta al cole en La Rioja?

La vuelta al cole supone un gasto importante para muchas familias, pero algunos de estos desembolsos pueden tener su reflejo en la declaración de la Renta. La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recoge en su documento de deducciones autonómicas de 2026 las ventajas fiscales que pueden aplicar los contribuyentes de La Rioja por los gastos relacionados con el cuidado y la escolarización de los hijos.

La comunidad cuenta con dos deducciones diferentes para los menores de entre 0 y 3 años. Una de ellas está dirigida específicamente a quienes residen en pequeños municipios y permite deducirse parte de los gastos de escuelas infantiles o de personal contratado para el cuidado de los niños. La otra se aplica a los gastos de escolarización en centros infantiles de cualquier municipio riojano.

Hasta 600 euros por hijo en pequeños municipios

Según AEDAF, los contribuyentes que fijen su residencia habitual en pequeños municipios de La Rioja y la mantengan a fecha de devengo del impuesto pueden deducirse el 30% de los gastos destinados a escuelas infantiles, centros infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años.

El límite máximo de esta deducción es de 600 euros por menor y declaración, y puede prorratearse a partes iguales entre los progenitores.

Para poder aplicarla, los progenitores deben ejercer una actividad por cuenta propia o ajena fuera del domicilio familiar, al menos durante el periodo en el que el menor esté escolarizado o durante el tiempo en que esté contratado el personal encargado de su cuidado.

Además, a fecha de devengo del impuesto deben convivir con el menor y tener derecho a aplicar el mínimo por descendientes. El niño debe estar matriculado en una escuela o centro infantil de La Rioja durante al menos la mitad de la jornada establecida o, en caso de recurrir a un cuidador, debe existir una persona contratada laboralmente y dada de alta en la Seguridad Social para el cuidado de los menores.

También existen límites de renta. La base liquidable general no puede superar los 18.030 euros en tributación individual ni los 30.050 euros en conjunta, siempre que la base liquidable del ahorro no supere los 1.800 euros.

Entre los gastos que pueden incluirse figuran los de preinscripción y matrícula, asistencia en horario general y ampliado y alimentación, siempre que no tengan la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos.

Un 20% de deducción por escolarización en centros infantiles

La Rioja contempla además una deducción para los gastos de escolarización de los hijos de 0 a 3 años matriculados durante un periodo mínimo de seis meses en una escuela o centro infantil de cualquier municipio de la comunidad.

En este caso, los contribuyentes pueden deducirse el 20% de los gastos de escolarización no subvencionados, con un límite máximo de 600 euros por hijo.

Para poder beneficiarse de ella es necesario convivir con el menor y tener derecho al mínimo por descendientes. También se mantienen los límites de renta: la base liquidable general sometida a tributación no puede superar los 18.030 euros en declaración individual ni los 30.050 euros en conjunta, mientras que la base liquidable del ahorro debe ser igual o inferior a 1.800 euros.

Al igual que en la anterior deducción, se consideran gastos de escolarización las cantidades pagadas por preinscripción, matrícula, asistencia en horario general y ampliado y alimentación, siempre que no se trate de rendimientos del trabajo en especie exentos.

La base de la deducción por cada hijo tiene como límite el importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho durante el ejercicio.

Hasta 300 euros por hacer deporte

El documento de AEDAF también recoge en La Rioja una deducción que, aunque no está directamente vinculada a la vuelta al cole, puede beneficiar a las familias que tengan gastos relacionados con la actividad física y deportiva.

Los contribuyentes pueden deducirse el 30% de los gastos destinados al ejercicio físico y la práctica deportiva, con un límite máximo de 300 euros anuales. En el caso de los mayores de 65 años y de quienes acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, la deducción alcanza el 100%.

La deducción incluye los servicios prestados en gimnasios e instalaciones deportivas, entidades inscritas en el Registro del Deporte de La Rioja, clases para la práctica del deporte o la educación física y licencias federativas emitidas por una federación riojana.

Los gastos deben haberse realizado durante el periodo impositivo y dentro de La Rioja, y deben justificarse mediante la correspondiente factura completa u ordinaria.