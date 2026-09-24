Saltan las alarmas: el Banco de España eleva al millón de casas la falta de vivienda en España

Si el estado de la vivienda en España no era lo bastante alarmante en la actualidad, debido en gran medida a una oferta insuficiente ante una demanda que no deja de crecer (poca vivienda construida en relación con los hogares creados), el Banco de España ha lanzado un serio aviso: el déficit de vivienda seguirá aumentando al menos hasta 2028, año en el que podría superar el millón de unidades.

Así lo explicó con claridad este miércoles la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, en un evento organizado por Forbes España. En dicho acto abordó otras cuestiones (aquí se puede leer su discurso), como el mercado de trabajo, la situación financiera de los hogares o los precios de la energía. No obstante, resulta especialmente relevante el tramo dedicado al mercado de la vivienda, en el que señaló lo siguiente:

Se podría superar el millón de viviendas de déficit en 2028

"Uno de los principales focos de atención es el mercado de la vivienda, y, por ello, le dedicamos un exhaustivo análisis en nuestro último informe anual, en el que señalamos que los precios reales de la vivienda se han acelerado desde 2024 hasta situarlos en niveles comparables a los de 2005. El problema responde, en buena medida, a una oferta insuficiente: desde 2021 se ha acumulado un déficit estimado de unas 755.000 viviendas, que podría aumentar en otras 300.000 entre 2026 y 2028", comienza explicando la subgobernadora del Banco de España

"Esto dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y los nuevos residentes, dado que el esfuerzo para comprar una vivienda crece por encima de la renta de los hogares. Un dato llamativo es que la renta real disponible de los hogares se ha multiplicado por 1,8 en España desde 1980 frente al 1,6 en la Unión Monetaria Europea (UEM), pero los precios reales de la vivienda se han multiplicado por 3,5 frente al 1,8 de la UEM", concluye con esta cuestión Soledad Núñez.

En España la vivienda se ha encarecido más que en Europa

Esto que explica la subgobernadora es de sumo interés. Por un lado, la escasez de vivienda podría elevarse en 2028 hasta los 1,05 millones de unidades, lo que implicaría un aumento de casi el 40% respecto al déficit actual, de alrededor de 755.000 viviendas, tal y como ya hemos explicado en otras ocasiones en este medio. Ello significa que en España se seguirán creando más hogares de los que se construyen, lo que contribuirá a encarecer tanto la compra como el alquiler.

Por otro lado, el Banco de España ofrece un dato que muestra hasta qué punto la situación en España es distinta a la del resto de la Unión Monetaria Europea (UEM). Aunque la renta real disponible ha crecido en España de forma similar a la media comunitaria (e incluso ligeramente por encima: se ha multiplicado por 1,8 desde 1980, frente al 1,6 de la UEM), el precio real de la vivienda ha avanzado casi el doble que en el conjunto de la unión monetaria: se ha multiplicado por 3,5 en España, frente al 1,8 de la UEM.

Con lo cual, si finalmente se confirman las previsiones del Banco de España, en los próximos años el mercado de la vivienda será peor que el actual: una demanda cada vez mayor frente a una oferta que no se adapta al número de hogares que se están creando y que podrían crearse.