Iryo lanza un abono de 10 viajes con tarifas fijas y sin restricciones de calendario

Para seguir compitiendo en el liberalizado mercado de la alta velocidad española, la compañía ferroviaria Iryo ha dado un paso más en su estrategia comercial con el lanzamiento de un nuevo abono de 10 viajes. Esta propuesta está específicamente diseñada para dar respuesta a las necesidades de aquellos profesionales y particulares que realizan desplazamientos habituales. La principal ventaja de este producto es que permite a los usuarios viajar con tarifas fijas por cada ruta, aportando una gran certidumbre económica y sin las habituales fechas restringidas en el calendario que suelen aplicar otros operadores.

Con el objetivo de adaptarse a las exigencias y al presupuesto de cada tipo de viajero, la empresa ha estructurado este novedoso servicio en dos modalidades diferenciadas. Por un lado, el Abono 10 Gran Confort da acceso directo a la exclusiva cabina Infinita. Esta opción resulta ideal para quienes buscan la máxima comodidad, ya que cuenta con asientos XL e incluye una maleta grande en todos los trayectos. Por su parte, el Abono 10 Confort permite viajar en la cabina Inicial, una alternativa más ajustada que incluye una pieza de equipaje de cabina. Cabe destacar que ambas opciones ofrecen la selección de asiento de manera totalmente gratuita.

El funcionamiento de este nuevo pase, que tiene un estricto carácter nominativo, nace con la vocación de simplificar al máximo la gestión de los trayectos del cliente frecuente. Una vez adquirido, el abono tiene una validez de 180 días a contar desde el mismo momento de su compra. Durante este medio año, el usuario podrá utilizarlo sin enfrentarse a fechas bloqueadas en el calendario ni a ningún tipo de restricciones dependiendo del día de la semana, garantizando una total libertad de movimiento.

A esta destacable libertad de uso se le suma una flexibilidad total en los cambios, una característica muy demandada en el ámbito corporativo. El sistema informático de la compañía permite la cancelación de los billetes hasta treinta minutos antes de la salida prevista del tren, y lo hace sin aplicar ningún coste adicional. De este modo, si surge cualquier imprevisto de última hora, el billete cancelado no se pierde de forma definitiva, sino que el trayecto se devuelve automáticamente al saldo de viajes disponibles dentro del abono del pasajero.

Finalmente, los nuevos abonos ya se encuentran plenamente operativos y disponibles tanto en la página web oficial del operador como a través de la tradicional red de agencias de viajes. Para adquirirlo por vía telemática, los usuarios únicamente deben dirigirse a la sección de productos y servicios del portal. Posteriormente, el canje y la gestión diaria de los billetes se realizan de forma exclusiva a través de la web, accediendo al perfil personal del cliente. Desde esa plataforma, el viajero puede visualizar sus trayectos emitidos y ejecutar las mencionadas cancelaciones rápidas, consolidando así un modelo centrado en la autonomía del consumidor.