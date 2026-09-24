La inteligencia artificial se convierte en aliada en la prevención de accidentes laborales en España

La apuesta por modelos predictivos de prevención ya se refleja en iniciativas desarrolladas por compañías de distintos ámbitos. Sacyr y Quirónprevención han desarrollado Neuralis, un proyecto piloto de videoanalítica avanzada con IA en la planta de reciclaje UTE Los Hornillos, en Valencia. La solución analiza imágenes captadas por cámaras para detectar accesos a zonas restringidas, presencia de maquinaria o vehículos, uso de equipos de protección individual y distancias de seguridad. El sistema cuenta con más de 120 'neuroservicios' en catálogo y genera alertas en tiempo real.

Ferrovial también ha incorporado IA, big data, realidad virtual y wearables a sus programas de seguridad. La compañía ha probado dispositivos conectados en obras para reducir riesgos en la interacción entre trabajadores y maquinaria pesada, dentro de una estrategia que sitúa la anticipación del riesgo como eje de la prevención.

Por su parte, Serveo cuenta con XperSafety, una solución propia con IA basada en cámaras instaladas en zonas industriales con mayor riesgo o accidentalidad. El sistema identifica hasta 29 indicadores de seguridad mediante software de IA y permite definir acciones correctivas para reforzar la seguridad en el entorno de trabajo.

También en este ámbito, Repsol ha desarrollado SaludIA, una herramienta de inteligencia artificial aplicada a la salud laboral. El sistema permite clasificar grupos de riesgo, priorizar citas médicas y pruebas diagnósticas, personalizar campañas preventivas y medir el impacto de las acciones a través de cuadros de mando. La compañía plantea extender el modelo a patologías osteomusculares y salud mental.