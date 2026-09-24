La invasión en Ceuta tensiona el alquiler y dispara la okupación: "Se hacinan diez por habitación"

Se acerca el segundo mes de invasión en Ceuta y la ciudad sigue vivienda bajo un clima de inseguridad que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha afanado por no poner término. Lo cierto es que, todavía, miles de inmigrantes permanecen en la ciudad, ocupando sus calles, playas y viviendas. Por ello, desde Libre Mercado hemos querido conocer cuál es la situación actual del mercado inmobiliario en Ceuta y cómo ha impacto la invasión a la actividad de este sector.

Incertidumbre ante el futuro

La preocupación en el sector inmobiliario de Ceuta es, hasta cierto punto, relativa y depende de cómo vaya cambiando la situación en la ciudad. Así lo confirman a Libertad Digital fuentes del sector inmobiliario desde Ceuta, que detallan cómo el mercado del alquiler es "complicado" durante todo el año en la ciudad autónoma. El motivo reside en que allí "siempre hay mucha demanda y poca oferta".

En este sentido, desde el sector explican que "ahora hay propietarios de vivienda que están aprovechando para alquilar a precios abusivos sus inmuebles a los inmigrantes que han llegado". Del mismo modo, inciden en que actualmente se ha dificultado todavía más el acceso al alquiler porque, tras la invasión, han llegado muchas personas para trabajar como fiscales, policías o con ONG, entre otros.

En el caso del mercado de venta de inmuebles, estas mismas fuentes aseguran que por el momento "la gente de Ceuta no vamos a vender para irnos". Así, inciden en que "quizás los únicos que pueden llegar a plantearse la venta de los inmuebles son las personas de otras regiones del país que tenían una vivienda en Ceuta como inversión". No obstante, recuerda que, por la situación actual, "tener un alquiler en Ceuta ahora mismo es muy rentable".

Precisamente, con respecto al mercado de venta de inmuebles, desde el sector explican que los inmuebles que se verían más afectados son los que se sitúan en la zona del Trampolín. En este sentido, explican que en esta zona hay muchos chalets de lujo que, debido a la situación, serían más difíciles de vender si los propietarios se plantearan esta posibilidad.

En cualquier caso, no podemos ignorar que la invasión iniciada a finales del pasado mes de julio ha conllevado también la okupación y el destrozo de muchos inmuebles. En este sentido, explican que, antes de la invasión, la okupación era algo "puntual" en Ceuta. Sin embargo, desde entonces se ha disparado. Así, denuncian además que "no son familias necesitadas que okupan una casa para vivir; son gente que se hacinan diez por habitación", incidiendo además en que, por la propia cultura de los invasores, los inmuebles okupados se ven expuestos a destrozos mayores.

Con todo, sobre las expectativas de futuro que tiene ahora mismo el sector inmobiliario en Ceuta, inciden en que "se manejan muchos escenarios". De este modo, aseguran que uno de estos posibles escenarios serían uno en el que cambie la estructura económica de la ciudad, lo que cambiaría también el modelo de mercado de la vivienda. La causa que podría impulsar este cambio reside en la posibilidad de que se establezcan las 10.000 plazas fijas para inmigrantes anunciadas por el Gobierno.

No obstante, enfatizan que no todo cambio tendría por qué ser negativo para el sector inmobiliario. Estas mismas fuentes aseguran que estas plazas para inmigrantes que podría establecer el Ejecutivo definitivamente implicarían una importante llegada de dinero desde la Unión Europea y, al mismo tiempo, se abrirían distintas oportunidades de negocio "para nos cuantos".

En el caso del mercado de la vivienda, confían en que, en esta situación, no tendría por qué caer la actividad, porque el sector inmobiliario es "moldeable". De hecho, lamentan que la peor parte se la llevarían otros negocios, mucho más expuestos a la delincuencia, y explican que incluso el riesgo de okupación podría impulsar distintas oportunidades de negocio en el sector si se incrementara el temor por parte de los propietarios y, con ello, se dinamizarían las ventas.