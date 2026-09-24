La mitad de los pasajeros se niega a pagar los autobuses en Nueva York tras una promesa de Mamdani

Una de las promesas de Zohran Mamdani para convertirse en alcalde de Nueva York fue ofrecer "autobuses rápidos y gratuitos", una medida que le permitió conseguir un gran apoyo, junto con otras políticas en las que prometía elevar el gasto público en educación y vivienda. Casi nueve meses después de que se convirtiera en alcalde de la Gran Manzana, Mamdani no sólo no ha cumplido su promesa, sino que está lejos de alcanzar su objetivo.

¿Quién es Zohran Mamdani? Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político. Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón. Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S". Leer más

En primer lugar, porque el precio del billete del autobús local sigue siendo de 3 dólares. Antes de la llegada de Mamdani, el precio era de 2,9 dólares, aunque esta subida no se debe al alcalde, sino que el 30 de septiembre de 2025 la junta de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) ya aprobó elevarlo a 3 dólares a partir del 4 de enero de 2026, fecha que coincide con los primeros días del alcalde socialista en el poder.

Sin embargo, a pesar de que Zohran Mamdani no ha cumplido su promesa de campaña de ofrecer a la ciudadanía de Nueva York "autobuses rápidos y gratuitos", son muchos los neoyorquinos que se han tomado al pie de la letra dicha promesa y han dejado de pagar el billete de autobús cada vez que utilizan este transporte.

Casi la mitad de los neoyorquinos evade el pago del bus

De acuerdo con la propia Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), en el primer semestre de 2026 casi la mitad de los viajeros de autobús local no pagaron, lo que sitúa la evasión en el pago de los autobuses locales en el 48,2%. Esta cifra es cuatro puntos porcentuales superior a la del mismo periodo de 2025, cuando la evasión rondaba el 43-44%.

Como era de esperar, este aumento en el impago de los billetes de autobús ha contribuido a mermar la recaudación de esta empresa pública. Así en el primer semestre de 2026 la MTA ha recaudado 31 millones de dólares menos en tarifas de autobús que en el mismo periodo de 2025.

En relación con esto, el presidente de la MTA, Janno Lieber, declaró hace un mes que "se ha desatado una tendencia. Sin ánimo de ofender a nadie, afirmo que todo este discurso sobre los autobuses gratuitos tiene un impacto".

Culpan a las promesas de Mamdani

También el presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte, John V. Chiarello (que dirige el mayor sindicato de transporte de la ciudad y representa a más de 40.000 trabajadores), declaró que los niveles actuales de evasión de tarifas son los "peores" que han visto sus conductores. "Una vez que se ofrece algo gratis, se genera en la gente una sensación de derecho, y luego el alcalde dice que quiere que los autobuses sean gratuitos: se crea una tormenta perfecta en la que la gente no quiere pagar", dijo Chiarello en declaraciones a Fox News.

Por su parte, desde la Administración Mamdani se resta importancia a este problema y declaran que "la evasión del pago del pasaje ha sido un problema persistente durante años, y el hecho de que algunas personas no puedan pagar el pasaje de autobús pone de manifiesto la crisis de asequibilidad en nuestra ciudad", en palabras para el citado medio estadounidense.

Es decir, para el equipo de Zohran Mamdani, que la mitad de los neoyorquinos hayan dejado de pagar el autobús es una prueba más de que deben implantarse las medidas que él prometió, sin ver que precisamente sus palabras son las que han podido provocar este aumento en la evasión del pago de estos billetes.

En cualquier caso, si este sistema termina extendiéndose al resto de áreas (educación, vivienda, supermercados, etc.), no será necesario que el alcalde cumpla sus promesas de más servicios públicos, ya que será la propia ciudadanía la que deje de pagar por ellos.