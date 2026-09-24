Los nuevos billetes de euro entrarán en circulación a principios de la década de 2030

Casi diez millones de personas participaron en la encuesta del Banco Central Europeo (BCE) sobre los diseños de los nuevos billetes de euro, que entrarán en circulación de forma gradual a partir de principios de la década de 2030.

El BCE informó este miércoles de que un total de 9,96 millones de personas en Europa y otros lugares compartieron sus opiniones sobre el diseño futuro de los billetes de euro al completar la encuesta pública. "Esta cifra asombrosa demuestra el gran interés que tienen los europeos por sus futuros billetes", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La participación de los europeos en el proceso de rediseño supone un paso importante en la preparación de la próxima serie de billetes, según Lagarde. "El 2,6 % de la población de la zona del euro participó en la encuesta", añadió el BCE. La encuesta despertó un gran interés en todos los grupos de edad, incluidas las generaciones más jóvenes. Dos tercios de las respuestas procedían de personas menores de 35 años.

Para garantizar que los resultados de la encuesta representen fielmente a la población de la zona del euro, los datos se analizarán mediante métodos estadísticos estándar. El BCE dijo el lunes que más de 9 millones de personas en toda Europa, incluidos más de 923.000 españoles, ya habían participado en la consulta pública, que finalizó ese mismo día a las 21:00 GMT.

La entidad realizó la encuesta entre el 23 de julio y el 21 de septiembre para recabar la opinión pública sobre diez propuestas de diseño preseleccionadas. Las propuestas se inspiran en dos temas: "la cultura europea" y "ríos y aves". Una empresa de investigación independiente llevó a cabo otra encuesta, dirigida a una muestra representativa de la población de la zona euro, con las mismas preguntas.

El Consejo de Gobierno del BCE decidirá a finales de este año el diseño final de los futuros billetes de euro teniendo en cuenta los resultados de las dos encuestas, las recomendaciones del jurado independiente del concurso de diseño y una evaluación técnica.

Tras la decisión, el BCE publicará un informe detallado sobre las encuestas, que incluirá las opiniones recibidas sobre cada propuesta y los resultados de los distintos países. El diseño elegido se adaptará y perfeccionará para convertirlo en billetes.

"La cultura europea" se centra en el patrimonio cultural común y en europeos célebres, mientras los "ríos y aves" ensalzan la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas naturales de Europa.

La propuesta cultural presenta el rostro de la cantante de ópera griega María Callas, del compositor alemán Ludwig van Beethoven, de la química y física polaco-francesa Marie Curie, de Miguel de Cervantes, de Leonardo da Vinci y de la periodista y novelista austríaca Bertha von Suttner.

Otras propuestas incluyen dibujos de aves como el treparriscos, el martín pescador común, el abejaruco europeo, la cigüeña blanca, la avoceta común y el alcatraz atlántico. Los nuevos billetes incorporararán medidas de seguridad mejoradas, así como mejoras en accesibilidad y sostenibilidad. La entrada en circulación de los nuevos billetes será gradual a partir de principios de la década de 2030. Los billetes de euro que están ahora en circulación seguirán siendo válidos y circularán junto con la nueva serie.