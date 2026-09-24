Los propietarios del piso de Maricarmen denuncian al Sindicato de Inquilinas por coacción

El propietario del piso de Maricarmen, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, presentó el pasado enero una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y derecho al honor.

Según recoge la querella a la que ha tenido acceso EFE, Urbagestión considera que el Sindicato de Inquilinas puso en marcha una "agresiva campaña" con el objetivo de paralizar el lanzamiento de Maricarmen. Durante los meses previos al desahucio, la organización convirtió el caso en una de sus principales movilizaciones, con concentraciones ante la vivienda y una intensa campaña en redes sociales.

Además, la empresa denuncia que el sindicato ha acosado a uno de los responsables de la sociedad, Fernando Alonso Fuentes, a través de la difusión en Instagram de su correo electrónico, su imagen y sus administradores solidarios. Urbagestión considera que esta utilización de datos e imágenes formó parte de una campaña de presión y acoso contra sus responsables.

Otro de los puntos de la querella es el calificativo de "fondo buitre" utilizado reiteradamente por el Sindicato de Inquilinas para referirse a la compañía.

Como compensación, la sociedad exige que el Sindicato de Inquilinas de Madrid pida perdón por escrito y abone 10.000 euros como indemnización por daños y perjuicios y gastos ocasionados.

Fuentes del sindicato han explicado que ambas partes acudieron a un acto de conciliación. "No hubo acuerdo porque no nos vamos a retractar de que son unos buitres, como se ha demostrado con el desahucio", reivindican. El Sindicato de Inquilinas espera actualmente que se haga pública la fecha del juicio.