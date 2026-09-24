Más asesoramiento, más disponibilidad y menos gestiones: así es Santander Select

Esa es la idea que está detrás de Santander Select, la propuesta de Banco Santander para clientes que buscan una relación más personalizada con su banco y un conjunto de servicios que va más allá de la gestión financiera.

La propuesta está dirigida a clientes con una nómina neta mensual de al menos 3.000 euros o un patrimonio igual o superior a 100.000 euros, así como a algunos colectivos profesionales específicos y también universitarios de alto potencial, apoyándose en un modelo de atención en el que el acompañamiento personal adquiere un papel central. Entre ellos se incluyen profesionales altamente cualificados como jueces, fiscales, notarios, registradores, pilotos y controladores aéreos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como empleados de determinadas compañías con las que Banco Santander mantiene acuerdos específicos, además de más de una decena de universidades españolas.

Un banquero de referencia para cada cliente

Uno de los principales elementos diferenciales de Santander Select es contar con especialistas Select que conocen la situación y las necesidades del cliente y puede acompañarle en decisiones relacionadas con ahorro, inversión, financiación o planificación financiera, ofreciendo asesoramiento especializado y proactivo.

La relación no depende, además, de una única vía de contacto. A través de la App Santander, el cliente puede identificar fácilmente quién es su banquero, conocer su disponibilidad y contactar con él de forma sencilla. Cuando su banquero no esté disponible, dispondrá del respaldo de un equipo especializado de profesionales que garantizará una atención continua y sin interrupciones.

Atención cuando hace falta, no solo en horario de oficina

A esa relación personal se suma un servicio de atención disponible 24 horas al día, los siete días de la semana, con acceso prioritario en la llamada.

Esto permite resolver consultas, realizar determinadas gestiones o solicitar asistencia en cualquier momento, también cuando surge una necesidad fuera del horario habitual. Una combinación de atención personal y disponibilidad permanente que busca adaptarse mejor a clientes con agendas exigentes y necesidades financieras más complejas.

Condiciones pensadas para un mayor vinculación

Santander Select incorpora también una propuesta financiera específica, con ventajas asociadas a productos y servicios habituales.

Entre ellas se encuentran una cuenta sin comisiones de administración ni mantenimiento bajo determinadas condiciones, una tarjeta de crédito que permite el pago aplazado durante tres meses sin coste y la devolución del 1% de las compras realizadas a crédito, y condiciones preferentes en ámbitos como financiación, renting, inversión, bolsa o divisas.

Para los clientes con un perfil inversor más activo, la propuesta incluye acceso a fondos de inversión, ETF, productos estructurados, operativa bursátil, cuentas y servicios en divisas y otras alternativas orientadas a diversificar el patrimonio.

La clave, de nuevo, está en que estas soluciones no se planteen de manera aislada, sino dentro de una relación en la que el cliente puede recibir orientación especializada.

De las finanzas al día a día

Pero una de las características que más amplía el concepto tradicional de banca premium es que Select incorpora servicios pensados para momentos que no son estrictamente financieros.

Viajes, bienestar, gastronomía, ocio o gestiones cotidianas forman parte de una propuesta que busca aportar comodidad y ahorrar tiempo.

En el ámbito de los viajes, por ejemplo, los clientes pueden acceder a servicios como salas VIP en aeropuertos, fast track, eSIM internacional, traslados al aeropuerto o el servicio gratuito de envío de moneda extranjera a domicilio.

También existen propuestas vinculadas al cuidado personal y familiar, con servicios de bienestar, salud o belleza seleccionados específicamente para clientes Select.

La gastronomía y el ocio ocupan otro de los grandes territorios de la propuesta. Santander Select ofrece acceso a experiencias, espectáculos y eventos, además de servicios especializados que pueden ayudar a gestionar reservas en restaurantes y otros planes de ocio.

En un contexto en el que algunas experiencias son difíciles de conseguir incluso teniendo capacidad económica para acceder a ellas, el valor está precisamente en facilitar esa gestión. No se trata únicamente de ofrecer ventajas. Se trata de eliminar pasos, ahorrar tiempo y abrir puertas que no siempre son fáciles de encontrar.

Un concierge para resolver lo que no cabe en una app

Ese mismo enfoque se traslada al servicio de Luxury Concierge 24/7, disponible para ayudar a organizar viajes, coordinar desplazamientos, realizar reservas o gestionar determinadas necesidades personales.

A ello se añaden servicios relacionados con el hogar y el día a día, como chef a domicilio, manitas o apoyo para distintas gestiones administrativas, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada prestación.

Porque cuando el tiempo se convierte en uno de los recursos más escasos, disponer de un servicio capaz de resolver pequeñas y grandes gestiones puede tener tanto valor como una ventaja puramente financiera.

Una banca más personal también fuera del banco

Santander Select parte de una idea sencilla: conocer mejor al cliente permite ofrecerle una atención más personal.

Eso implica poder acompañarle en una decisión de inversión, responder a una consulta en cualquier momento o ayudarle a organizar un viaje, una reserva o una gestión cotidiana. La propuesta combina así asesoramiento, disponibilidad y servicios exclusivos con un objetivo común: hacer que la relación con el banco sea más sencilla y que el cliente dedique menos tiempo a resolver y más a decidir.