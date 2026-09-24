Puente gasta 312.373 euros en payasos e hinchables para hijos de empleados del Gobierno

Si hace unos días contábamos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado casi 400.000 euros en lo que va de 2026 en cursos de inglés y francés para altos cargos de los ministerios de Hacienda, Agricultura e Inclusión, hoy nos hacemos eco de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se gastó 312.373 euros en 2024 en actividades de ocio y cultura para los hijos de sus empleados y de los del Ministerio de Vivienda.

Así lo hemos sabido tras consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde pueden verse todos los detalles de esta licitación. En la descripción de dicho contrato podemos leer lo siguiente:

Más de 300.000 euros en actividades para los hijos de los empleados

"El contrato tendrá por objeto la prestación del servicio cofinanciado de actividades culturales y de ocio, para los hijos de los empleados de los Ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS), para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), los Organismos Autónomos CEDEX y CNIG, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), con edades comprendidas entre los 3 años (pudiendo estar escolarizados en segundo ciclo de Educación Infantil) y los 12 años de edad y durante los períodos que se indican a continuación. Serán destinatarios del servicio los hijos e hijas de los empleados/as de los Departamentos y Organismos indicados anteriormente".

Es decir, estos servicios no solo afectaban a los hijos de los empleados del ministerio de Óscar Puente, sino también a los del Ministerio de Vivienda y a los del Ministerio para la Transición Ecológica, además de a los de otros organismos públicos. La duración del contrato fue de 24 meses.

En dicho contrato se indica que, entre las actividades propuestas por la empresa, deben figurar excursiones u otras iniciativas como cuentacuentos, payasos, hinchables, etc. Además, el Ministerio podía plantear visitas gratuitas a organismos oficiales.

Excursiones, hinchables, payasos, etc.

Según el contrato, estas actividades debían realizarse en Navidad y Reyes (dos periodos de nueve días), en Semana Santa (un periodo de cinco días) y en verano (siete periodos de 35 días), hasta un total de 49 días.

Entre los objetivos del programa figuran "conciliar la vida familiar, laboral y personal"; "ofrecer a los hijos de los empleados un espacio de juego y creatividad donde puedan aprender divirtiéndose"; "incentivar al empleado contribuyendo a favorecer opciones de ocio y cultura para sus hijos"; "aumentar la calidad del trabajo de los empleados, al ofrecerles opciones para el tiempo libre de sus hijos", y "promover las relaciones interculturales que favorezcan la inclusión, fomentando la igualdad de derechos y oportunidades".

La empresa a la que se adjudicó este contrato fue Idra Socioeducativo, S. L., una compañía española especializada en la gestión de servicios educativos, pedagógicos, de ocio y tiempo libre, que se ofreció a prestar sus servicios al Ministerio de Transportes por 312.373 euros.

Así pues, resulta muy llamativo no sólo que los distintos ministerios gasten cientos de miles de euros en actividades para sus empleados, sino también que el ministerio de Óscar Puente destine más de 300.000 euros a que los hijos de los trabajadores de varios ministerios disfruten de actividades extraescolares como excursiones, hinchables, etc.; unas actividades que, probablemente, los hijos de quienes las financian con sus impuestos no puedan disfrutar.