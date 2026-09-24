Renfe permitirá viajar con los abonos en el móvil sin necesidad de tarjeta física en 2027

La compañía ferroviaria española ha dado un paso fundamental hacia la modernización de sus servicios. Renfe anunció este jueves que ha logrado desbloquear el desarrollo tecnológico necesario para que sus abonos y títulos de transporte puedan utilizarse directamente desde los teléfonos móviles. Esta medida, que abarcará los sistemas operativos iOS y Android, tiene como objetivo principal facilitar la experiencia de los viajeros y se prevé que esté completamente integrada en sus aplicaciones oficiales a lo largo del año 2027.

Según ha informado la propia operadora, este avance permitirá que los actuales sistemas de acceso y validación del transporte reconozcan sin problemas los títulos almacenados en los dispositivos inteligentes. De este modo, los usuarios podrán prescindir de manera definitiva de la tradicional tarjeta física para acceder a los andenes y trenes, un cambio que equipara el uso de los billetes de transporte al pago con tarjetas bancarias mediante tecnología móvil.

Los equipos tecnológicos de la compañía pública han trabajado de forma intensa durante los últimos años para resolver las dificultades de compatibilidad que existían con los diferentes sistemas operativos del mercado. El gran logro de este proyecto es que permite aprovechar la infraestructura que ya se encuentra instalada en los tornos y máquinas de validación de las estaciones, evitando así su costosa y lenta sustitución a nivel nacional.

Fiel a su vocación de servicio, la compañía no limitará este avance a su propia red ferroviaria. Se ha comprometido a poner este novedoso desarrollo a disposición de los consorcios autonómicos y de otras administraciones u operadores de transporte que deseen implementarlo. El propósito final es disponer de una base tecnológica común para afrontar la digitalización de los títulos en todo el territorio nacional de manera cohesionada y eficiente.

En este sentido, la empresa destacó que esta pionera solución podrá utilizarse también en proyectos más amplios de integración tarifaria y movilidad multimodal. Un ejemplo destacado es el futuro Abono Único, una iniciativa en cuyo diseño y desarrollo ha participado de forma activa la operadora, y que busca unificar el acceso a diferentes medios de transporte bajo un mismo paraguas digital, simplificando enormemente los transbordos diarios para los ciudadanos.

Finalmente, la operadora señaló que la incorporación plena de los abonos a todos los modelos de terminales era un objetivo histórico demandado desde hacía años. Esta solución permitirá avanzar con firmeza hacia la utilización masiva de los títulos mediante las carteras digitales de los dispositivos, consolidando un modelo más sostenible, ágil y adaptado a los hábitos tecnológicos de la sociedad actual, con el horizonte fijado en 2027 para su despliegue total en España.