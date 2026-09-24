Repsol prorroga hasta finales de octubre sus descuentos en carburantes por el conflicto en Irán

La compañía energética Repsol ha tomado la decisión de prorrogar hasta el próximo 31 de octubre los descuentos que actualmente ofrece a sus clientes, tanto particulares como profesionales, en la compra de carburantes. Esta medida tiene como objetivo principal mitigar el impacto que el actual conflicto en Irán está teniendo sobre los precios internacionales del crudo y, por consiguiente, en el coste final de los combustibles en España.

Según ha informado la empresa, los clientes particulares que utilicen la aplicación Waylet como método de pago en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio repartidas por toda España podrán seguir acumulando importantes ahorros. Estas bonificaciones pueden llegar a alcanzar los 45 céntimos por litro de combustible repostado, dependiendo de las energías que los usuarios tengan contratadas con la compañía, así como de las ventajas exclusivas asociadas a la nueva tarjeta Waylet.

Esta campaña permite a los consumidores españoles aliviar en parte la carga económica que supone el encarecimiento de la vida, en un contexto en el que el precio de los hidrocarburos se ha visto fuertemente presionado por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. La escalada de las tensiones con el régimen de los ayatolás ha vuelto a sembrar la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, lo que repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Por otro lado, la petrolera no se ha olvidado de uno de los sectores más castigados por la actual coyuntura económica y la elevada carga fiscal: los profesionales del transporte y los trabajadores por cuenta propia. Así, los autónomos y transportistas que utilicen la tarjeta profesional Solred, ya sea en su formato físico o bien integrada a través de la propia aplicación, continuarán disfrutando de un respiro en sus costes operativos.

Este colectivo mantendrá un descuento mínimo y automático en su factura de, al menos, 10 céntimos por litro de carburante. Una de las grandes ventajas de esta bonificación para los profesionales es que se aplica de manera directa, sin que exista la necesidad de contratar servicios adicionales con la compañía, lo que facilita la gestión diaria de miles de pequeños empresarios que dependen de sus vehículos para sacar adelante sus negocios.

En definitiva, la prolongación de estas rebajas comerciales por parte de la empresa refleja un esfuerzo por mantener la competitividad en un mercado altamente volátil, al mismo tiempo que ofrece un escudo a las familias y empresas españolas frente a los vaivenes de un panorama internacional cada vez más complejo.