Unai Sordo pide "sacar a gorrazos" a los fondos buitre de España

La izquierda se ha lanzado en tromba para aprovechar políticamente el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años de Madrid. Así, en las últimas horas hemos visto cómo personajes de la farándula —como Ana Belén o Carlos Bardem— protagonizaban auténticos esperpentos y, al mismo tiempo, se recrudecía el discurso contra los propietarios de vivienda.

En este sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado este jueves medidas legales y fiscales para limitar la presencia de fondos de inversión y fondos que la izquierda considerada "especulativos" en el mercado de la vivienda. De este modo, durante su intervención previa al Comité Regional de CCOO Castilla-La Mancha, celebrado en Villarrobledo (Albacete), ha defendido modificar la legislación y establecer una fiscalidad que desincentive la acumulación de viviendas.

Concretamente, Sordo ha sostenido que "las viviendas están para vivir", no para que grandes empresas hagan negocios" y ha reclamado medidas que, a su juicio, permitan evitar los usos que considera especulativos. Así, el dirigente sindical ha utilizado una expresión especialmente contundente al referirse a los fondos de inversión: ha afirmado que habría que "sacarlos, si hace falta, a gorrazos" del mercado de la vivienda.

En este sentido, ha exigido modificar la legislación "hasta donde haga falta" y establecer una fiscalidad que haga que "el negocio de acaparar viviendas no sea rentable". Asimismo, también ha cuestionado el uso turístico de viviendas destinadas inicialmente al mercado residencial, por lo que ha defendido también que las administraciones deben impedir usos distintos del residencial cuando contribuyan a agravar la situación del acceso a la vivienda.

Por otra parte, entre las medidas que ha planteado Sordo, se encuentran también el establecimiento de límites a los precios del alquiler y la restricción de otros usos que no sean los residenciales. De hecho, el dirigente de CCOO ha reclamado que las administraciones adopten "medidas severas" frente a los fondos de inversión.

La realidad del mercado

No obstante, lo cierto es que el relato que ha difundido la izquierda en nuestro país sobre el supuesto control que ejercen los fondos de inversión en el mercado de vivienda es totalmente falso. Y es que, pese a que el Gobierno y la extrema izquierda insisten en defenderlo, los fondos de inversión no son los principales caseros de España.

Al respecto, en Libre Mercado hemos destacado que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Observatorio del Alquiler, el 93,7% de los 2,48 millones de propietarios de viviendas que hay en España tienen una sola vivienda en alquiler. Al mismo tiempo, el 5,3% del total de propietarios tienen dos viviendas en alquiler y el 1,3% tienen tres o más. Por tanto, un total de 2,6 millones de los casi 4 millones de viviendas que hay en alquiler pertenecen a pequeños propietarios.