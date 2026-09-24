Sumar exige al PSOE expropiar la casa de Maricarmen después de que el Gobierno no lograra evitar su desahucio

Sumar ha exigido al PSOE que incluya en el próximo Consejo de Ministros la expropiación de la vivienda de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles del piso del barrio madrileño de Retiro en el que llevaba alrededor de siete décadas, además del Real Decreto-ley de Vivienda.

La formación de Yolanda Díaz quiere que el Gobierno dé un paso más después de que las gestiones para evitar el desahucio no hayan impedido que la anciana tenga que abandonar su casa. La solución que plantea ahora Sumar pasa por expropiar el inmueble a su propietario y devolvérselo a Maricarmen.

La petición ha sido trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno. Según fuentes de Sumar, la negativa de la empresa propietaria a negociar deja la expropiación como "única alternativa" para recuperar el inmueble.

La formación sostiene que el Gobierno no puede permitir que lo que califica de interés de un "fondo buitre" prevalezca sobre el interés general. Por ello, reclama que el Ejecutivo utilice la expropiación para recuperar la vivienda.

Sumar considera además que la medida serviría para enviar un mensaje al resto de actores económicos sobre la posición del Gobierno en materia de vivienda. La petición llega después del desahucio de Maricarmen, de 87 años, que llevaba alrededor de 70 años viviendo en el piso y pagaba unos 500 euros mensuales mediante un contrato de renta antigua. La propiedad había planteado elevar el alquiler hasta los 2.650 euros.

El decreto de vivienda, "sí o sí"

Sumar reclama también al PSOE que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe el Real Decreto-ley de Vivienda, después de que su tramitación quedara pendiente antes del verano.

La formación pretende que el paquete incluya la congelación y prórroga de los alquileres, además de medidas sobre determinados usos de la vivienda que considera especulativos, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada y el alquiler de habitaciones. También reclama reforzar la protección de familias e inquilinos frente a los denominados "fondos buitre".

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reclamado públicamente ambas medidas. "La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí",ha sentenciado.

Sumar aprieta al PSOE

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, llegó a reclamar la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, si el Gobierno no era capaz de expropiar el piso.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó que el Gobierno había mediado para intentar adquirir la vivienda de Maricarmen.

Rodríguez acusó a la empresa propietaria de "cachondearse de las administraciones y de la ciudadanía" y vinculó esta actuación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.