Un empresario francés cambia la furgoneta por un burro por la subida de la gasolina: "Las zanahorias son más baratas"

El incremento de precios de la energía y los carburantes supone un impacto directo sobre los hogares y las empresas. Es cierto que la razón fundamental de este encarecimiento reside en el exceso de masa monetaria, pero eventos como la guerra de Irán actúan como catalizadores de la inflación que aceleran la tendencia alcista de los precios.

En cualquier caso, no podemos olvidar que los gobiernos pueden llevar a cabo distintas acciones para mitigar el impacto de la subida de precios, como podrían ser bajadas extraordinarias de precios. El problema es que, muchas veces, no existe voluntad política para tomar medidas serias que ayuden realmente a la población y la economía en momentos como este.

Esto es lo que ha ocurrido en Francia, donde un pequeño empresario ha tenido la idea de pasearse en un carro tirado por un burro para protestar y poner de manifiesto los problemas que supone para su actividad económica el encarecimiento de los combustibles.

Pasear en burro como forma de protesta

Calogero Morello, un constructor de la localidad francesa de Roquebillière, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul —en el distrito de Niza—, ha querido manifestarse por el incremento de precios de los carburantes y, de este modo, poner de manifiesto las dificultades que enfrenta su empresa en esta situación. De este modo, el empresario, especializado en la construcción de villas, piscinas y albañilería, ha decidido pasearse por las carreteras de Cagnes-sur-Mer en un carro tirado por un burro, bromeando con que "las zanahorias son más baratas que la gasolina".

Concretamente, según detallaba el periódico Nice Matin, el constructor explicaba que "la mayoría de las obras están en la costa" e incidía en que "viajamos hasta allí y recorremos una media de 200 kilómetros al día en dos vehículos". Al respecto, Morello detallaba que "con el diésel a punto de costar 3 euros el litro, el gasto empieza a ser considerable, varios miles de euros".

Con todo, en declaraciones a este mismo medio, el pequeño constructor explicaba que, en esta situación, "se me ocurrió la idea de transportar el equipo en un carruaje tirado por un burro", destacando que "es una forma ingeniosa de poner de relieve la grave situación en la que nos encontramos."

Como explica el periódico Nice Matin, el burro se llama Bisou du Verdon, pesa 400 kilos y "puede tirar de hasta una tonelada en terreno llano". No obstante, lo más llamativo es que el empresario advierte de que con esta acción va en serio: "Si tenemos que cambiar a este sistema para evitar vernos abrumados por las facturas, lo consideraremos seriamente ", asegura en declaraciones a la prensa francesa.

Pero lo más importante es que, con esta iniciativa, el constructor pretende, fundamentalmente, concienciar a la población y a los dirigentes políticos de que es necesario implementar una solución porque las empresas no pueden trasladar estos costes de forma indefinida sobre los precios. "Mi objetivo es concienciar sobre la difícil situación de muchas pymes (…) No podemos seguir trasladando los costes indefinidamente a nuestros presupuestos.", denuncia el empresario.