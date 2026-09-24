Un inquiokupa en la habitación: la calamidad de un propietario que no conmueve a la izquierda en La Sexta

Javier Medina es uno de los invitados que más juego da cuando tratan el problema de la vivienda en el programa La Sexta Xplica. Es habitual que este joven multipropietario saque de quicio a algunos de sus compañeros de tertulia, como Afra Blanco o cualquier representante del Sindicato de Inquilinos, que no dudan en pedir la "expropiación" de sus inmuebles en cuanto se les presenta ocasión.

Medina está orgulloso de dedicarse a alquilar pisos, y en el programa suele contar su experiencia en el día a día del sector, ya sea con la normativa inmobiliaria actual o con los inquilinos que se va encontrando.

Uno de los casos que más sorprendió a algunos de sus compañeros de tertulia fue el de Ana, una mujer que había perdido su vivienda por la tragedia de la DANA y a la que el inversor cedió uno de sus pisos temporalmente sin coste. Ante el ofrecimiento del inmueble durante el programa, la agradecida mujer se rompió en un conmovedor llanto ante la atónita mirada de los miembros del Sindicato de Inquilinos que, lejos de sumarse al aplauso o alegrarse por ella, pusieron caras largas y se mostraron incómodos por este acto de solidaridad.

Inquiokupa de habitación

Ahora, en una reciente aparición en el programa, Javier Medina ha relatado el problema que ha tenido con uno de los inquilinos de un piso que alquila por habitaciones. El hombre ha estado cinco meses sin pagar la renta y, además, ha dejado "destrozada" su habitación cuando se ha marchado de la vivienda.

"Por este tipo de gente sube el precio del alquiler" comentaba el afectado mientras Afra Blanco restaba importancia al testimonio escudándose en que "tienes once pisos. Denúncialo, pero que quede claro que es uno de once". Otra tertuliana allí presente ponía en duda su testimonio y le espetaba: "¡Qué casualidad que todo te pasa a ti!".

El estado de la habitación del inquilino moroso

El inversor ha detallado el caso a Libre Mercado. Según cuenta, el piso está en Sagunto (Valencia) y desde hace dos años tenía una de sus habitaciones alquiladas a "un chico de unos 30 años y de nacionalidad marroquí" cuenta Medina.

De un día para otro, este inquilino dejó de pagar la renta de 305 euros al mes (un precio que incluía todos los suministros) por una habitación sencilla con balcón. Así hasta cinco meses. Terminó acumulando una deuda de unos 1.525 euros, correspondientes a cinco mensualidades.

El estado de la habitación del inquilino moroso

Ante los impagos, Medina activó el seguro de alquiler que tenía contratado y la compañía comenzó a abonarle las mensualidades impagadas mientras el inquilino permanecía en la vivienda sin responder a sus reclamaciones. Precisamente, debido a la desprotección de los propietarios en casos de impago, las empresas de seguros de este tipo se han disparado en nuestro país.

Como no tenía noticias de su inquiokupa, el propietario decidió acudir personalmente al inmueble. "Me abrió y dijo que había tenido problemas de trabajo. El típico perfil de jeta que sabe que la ley le ampara y se aprovecha del propietario", relata Medina. El inquilino le pidió quince días para marcharse, pero Medina rechazó la petición. Cuando finalmente se marchó, llegó la segunda parte del problema.

La habitación acondicionada después del destrozo

Según cuenta, la habitación estaba en muy mal estado: paredes pintadas, colchones y mobiliario deteriorados y un olor que, según su relato, obligó a pintar la estancia por completo. El propietario asegura además que tuvo que tirar todo el mobiliario.

Los desperfectos no se limitaron a la habitación. Medina relata que también generó problemas en las zonas comunes de la vivienda. Según su testimonio, el inquilino "dejaba ollas hirviendo mientras se quedaba dormido, hasta el punto de que otros compañeros me contaban tenían que acudir cuando detectaban el humo".

Según le contaron los otros residentes del piso, "se enfrentaban a él porque fumaba marihuana dentro de la vivienda. Se ponía agresivo, luego lloraba… era muy inestable". Además, "otros vecinos acudían también a quejarse por su comportamiento". Cuando finalmente el inquilino moroso abandonó la vivienda, los demás "me daban las gracias" cuenta Medina, cuyo testimonio es sólo uno más de la infinita lista de propietarios españoles afectados por los impagos.