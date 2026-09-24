Vergüenza internacional: España es el mayor moroso del mundo por delante de Venezuela

España vuelve a ocupar la primera posición mundial por número de laudos internacionales de inversión pendientes de cumplimiento. Así lo recoge la quinta edición del Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones, elaborado por el International Law Compliance Institute, que contabiliza 25 incumplimientos por parte de nuestro país y cifra en más de 2.000 millones de dólares el importe pendiente de pago.

El informe, publicado en septiembre de 2026 y dirigido por el jurista y académico Nikos Lavranos, sitúa a España por delante de Venezuela, que acumula 24 laudos impagados, y de Rusia, con 13. México aparece en cuarta posición, con nueve incumplimientos, mientras que Argentina, Polonia, Ecuador, Ucrania y Libia suman seis casos cada uno.

La clasificación del índice es la siguiente:

Índice de laudos impagados

El dato español supone un deterioro respecto a la edición anterior del índice. En 2025, España figuraba en segunda posición con 22 laudos pendientes y alrededor de 1.600 millones de dólares adeudados, mientras que Venezuela encabezaba entonces la tabla con otros 22 procedimientos y 17.300 millones pendientes. En la edición de 2026, España pasa a sumar 25 incumplimientos, uno más que Venezuela y prácticamente el doble de los 13 registrados por Rusia.

Ahora bien, nuestro país encabeza la clasificación por número de laudos, pero no por el volumen económico de las indemnizaciones pendientes. En este apartado Rusia ocupa la primera posición, con 61.800 millones de dólares, seguida por Venezuela, con 19.300 millones. España aparece a continuación, con más de 2.000 millones de dólares.

A esa cantidad hay que añadir otros costes derivados del retraso en el cumplimiento. La nota metodológica incluida en el documento calcula que los aproximadamente 2.000 millones de dólares equivalen a unos 1.750 millones de euros, a los que se sumarían cerca de 600 millones adicionales en concepto de intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes. De esta forma, la factura asociada a los laudos pendientes se movería ya en el entorno de los 2.350 millones de euros.

El estudio enmarca la situación española en el crecimiento generalizado del arbitraje internacional de inversiones. A cierre de 2025 se habían contabilizado 1.463 procedimientos destinados a resolver disputas entre inversores y Estados. De ellos, 1.112 habían concluido, 311 seguían abiertos y otros 40 permanecían en situación desconocida debido a cláusulas de confidencialidad.

Entre los procedimientos ya resueltos, el 38,3% terminó con una decisión favorable al Estado demandado y el 28,4% con un pronunciamiento favorable al inversor. Otro 17,3% acabó mediante acuerdo, el 13,4% fue discontinuado y el 2,6% concluyó sin una decisión favorable a ninguna de las partes.

El documento recoge también las estadísticas correspondientes al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución vinculada al Banco Mundial. En los casos resueltos por este organismo durante 2025, el 53% de las decisiones admitió total o parcialmente las reclamaciones planteadas por los inversores. Por el contrario, el 31% rechazó sus pretensiones, el 11% concluyó que el caso no debía tramitarse en dicha jurisdicción y el 5% restante consideró que las reclamaciones carecían manifiestamente de fundamento jurídico.

El caso español está especialmente vinculado a los arbitrajes planteados al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía. El informe de Lavranos subraya las dificultades existentes para ejecutar laudos dentro de la Unión Europea y señala los incumplimientos reiterados de distintos gobiernos, entre ellos el español. Al mismo tiempo, apunta que los acreedores están obteniendo mejores resultados mediante estrategias de ejecución fuera de la UE, particularmente en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur o Suiza.

La edición de 2026 detecta, además, un aumento de las disputas contra economías europeas tradicionalmente exportadoras de capital, como Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica e Irlanda, además de países extracomunitarios como Suiza o Reino Unido. Pese a la retirada de la Unión Europea y de numerosos Estados miembros del Tratado sobre la Carta de la Energía, una parte significativa de las nuevas demandas sigue concentrándose precisamente en Europa, con procedimientos planteados contra Países Bajos, Alemania, España o Italia.

No todos los países que reciben laudos adversos terminan, sin embargo, incorporándose a la lista de incumplidores. El informe destaca que numerosos Estados pagan las cantidades reconocidas o alcanzan acuerdos con los inversores. Perú aparece citado expresamente como ejemplo de un país que ha satisfecho varios laudos desfavorables durante el último año.

La importancia económica y jurídica de este tipo de procedimientos va igualmente en aumento. Solamente en 2025 se cerraron al menos 24 nuevos tratados bilaterales de inversión y otros 20 acuerdos económicos amplios con disposiciones relativas a la inversión. En total, el número acumulado de tratados internacionales de inversión alcanza ya los 3.369, de los cuales 2.865 son acuerdos bilaterales y 504 corresponden a otro tipo de convenios con capítulos o disposiciones de inversión.

De ese conjunto, al cierre de 2025 permanecían en vigor al menos 2.661 acuerdos internacionales de inversión. Hasta la fecha, 137 países y la propia Unión Europea han sido demandados al menos una vez a través de esta clase de procedimientos.

El International Law Compliance Institute concluye que el crecimiento del arbitraje internacional hace cada vez más relevante el cumplimiento efectivo de los laudos. Para los autores del estudio, una controversia no puede darse plenamente por resuelta hasta que el Estado demandado satisface las obligaciones impuestas por el tribunal arbitral, incluido el pago de las indemnizaciones correspondientes.