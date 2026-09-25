Así es la aldea asturiana que puedes comprar por dos millones de euros
El precio ha caído casi 500.000 euros e incluye viviendas, hórreo, cementerio y una extensa superficie forestal.
Un precio rebajado de 1,89 millones de euros
El precio de salida de esta propiedad era de 2.387.900 euros. La rebaja alcanza ahora los 497.900 euros, hasta situarse en 1.890.000 euros.
Dos carreteras atraviesan la finca
Dos carreteras locales recorren el terreno de la propiedad, que mantiene conexión por carretera con otros puntos y servicios de la zona.
Hábitat de especies protegidas
La propiedad cuenta con un cantadero histórico de urogallo y, según el anuncio, reúne condiciones adecuadas para núcleos reproductores de oso pardo.
Una casona frente a la iglesia
La antigua residencia de los señores del pueblo se encuentra frente a la iglesia y está integrada en un amplio corral.
Un conjunto rural asturiano
Aunque la agencia no especifica el nombre de la localidad, la oferta utiliza como referencia el pueblo de Bandujo, en Proaza, un núcleo medieval declarado Bien de Interés Cultural en 2009 y situado a unos tres kilómetros de la Senda del Oso.
770 hectáreas de terreno
La finca ocupa 770 hectáreas que incluyen zonas de bosque, roca desnuda, brezales, piornos y tojales, además de distintos cauces de agua.
Arquitectura tradicional
El conjunto conserva un hórreo tradicional elevado sobre pilares que fue ensamblado sin utilizar un solo tornillo.