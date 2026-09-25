David Beckham se embolsa 44,7 millones de euros por el récord de beneficios de sus marcas

El que fuera capitán de la selección inglesa de fútbol, David Beckham, ha recibido aproximadamente 51 millones de dólares (44,7 millones de euros) en concepto de dividendos. Este cuantioso ingreso se produce después de que el conglomerado que gestiona sus distintas marcas registrara durante 2025 un récord absoluto de beneficios. Según la información adelantada este viernes por el rotativo británico el Guardian, estos resultados financieros han estado fuertemente impulsados por la firma de importantes acuerdos comerciales vinculados a la celebración del próximo Mundial 2026.

La estructura central de sus operaciones, denominada DRJB Holdings, agrupa los numerosos negocios ligados a la figura y al nombre del exjugador. Durante el último ejercicio, la sociedad logró unos beneficios antes de impuestos de 65,7 millones de dólares (cerca de 57,6 millones de euros). Esta cifra representa un extraordinario incremento del 46 % en comparación con los datos registrados en el año 2024. Los ingresos brutos también acompañaron esta tendencia positiva, situándose en 110,5 millones de dólares (96,9 millones de euros), un 20 % por encima de los 92,3 millones facturados la temporada precedente. Estos documentos oficiales serán publicados la próxima semana en el Registro Mercantil del Reino Unido, conocido como Companies House.

De acuerdo con los datos que ya han trascendido, DRJB Holdings procedió a repartir en 2025 dividendos por valor de 51,1 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior a los 53 millones de 2024. Sin embargo, a este monto se añadieron otros 61,6 millones de dólares en dividendos especiales a lo largo del presente año. Cabe recordar que el antiguo centrocampista del Real Madrid controla el 45 % de este conglomerado a través de su sociedad personal, Footwork Productions. El 55 % restante es propiedad del grupo estadounidense Authentic Brands, que decidió entrar en el accionariado en 2022 tras un desembolso de unos 200 millones de libras (aproximadamente 228 millones de euros).

El espectacular crecimiento económico experimentado por las marcas de Beckham tiene como uno de sus motores principales el inminente Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El exfutbolista ha firmado, por ejemplo, una asociación plurianual estratégica con Bank of America, convirtiéndose en el principal embajador de su programa deportivo a escala global. Además, durante los últimos meses de verano, su rostro ha sido protagonista en cerca de una docena de campañas publicitarias asociadas a la Copa del Mundo, colaborando con gigantes multinacionales como Lenovo, McDonald's, Verizon o Lay's.

Más allá de su faceta estrictamente deportiva o vinculada al torneo mundialista, el ahora empresario continúa diversificando sus fuentes de ingresos. Este año ha lanzado colecciones de ropa masculina en alianza con Hugo Boss, una línea de gafas junto a Safilo y ha llegado a acuerdos televisivos, como el programa emitido por Paramount+. Toda esta actividad se articula a través de tres grandes divisiones dentro de DRJB Holdings: DB Ventures, Seven Global y Studio 99, la productora responsable del exitoso documental biográfico emitido por la plataforma Netflix. Fuera de esta estructura principal, el inglés mantiene sus inversiones en otros sectores empresariales, como la compañía de suplementos IM8 o la marca de alimentación BeeUp, consolidando así un imperio que trasciende por completo su pasada etapa en los terrenos de juego.