El fiasco de los fondos europeos: cómo despilfarrar 69.000 millones

Los fondos europeos Next Generation fueron presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez como una oportunidad histórica para transformar la economía española. Se habló del programa comunitario como una suerte de nuevo Plan Marshall que estaba llamado a modernizar el tejido productivo, multiplicar la inversión, elevar la productividad y situar a España a la vanguardia de las transiciones digital y energética.

Cinco años después de su puesta en marcha, el balance obliga a rebajar considerablemente aquellas expectativas. Entre 2021 y julio de 2026, España ha adjudicado contratos y ayudas financiados con las transferencias del Plan de Recuperación por 69.035 millones de euros, una cantidad equivalente a cerca de 4 puntos del PIB. Sin embargo, el enorme volumen de recursos movilizados contrasta con la modestia de los resultados observables en inversión y productividad.

Así, un estudio del servicio de estudios de BBVA apunta que la aplicación de los fondos a través del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha llegado a su término sin que pueda apreciarse el salto inversor y productivo que justificó su creación.

El primer indicador que confirma el fiasco es el de la inversión pública. Antes de la pandemia, en 2019, representaba el 2,2% del PIB, mientras que en 2025 alcanzaba el 2,9%. Hay, por tanto, un aumento, pero muy inferior al previsto. No en vano, el objetivo del Gobierno era situar esta variable en el entorno del 4% del PIB, de modo que los resultados reales se sitúan un 30% por debajo de las metas fijadas por Moncloa.

En segundo lugar, España se ha quedado también claramente por debajo de la media de la Unión Europea, donde la inversión pública promedio está situada en el 3,7% del PIB. Así pues, la brecha en este caso supera el 20% y también vuelve a dejarnos lejos de los objetivos comunicados por el Ejecutivo.

Cabe señalar, en tercer lugar, que la puesta en marcha del Plan tampoco ha sido capaz de recuperar los niveles de inversión pública anteriores a la Gran Recesión. De hecho, lo más significativo es que la trayectoria observada en este indicador no arroja ninguna aceleración respecto de la tendencia que existía antes de la pandemia.

En cuarto lugar, vale la pena tocar la cuestión de la ausencia de "efecto tractor", lo que abre un interrogante particularmente incómodo para los defensores de este tipo de planes de "estímulo" de corte keynesiano. Y es que, si decenas de miles de millones de euros extraordinarios procedentes de Bruselas apenas han elevado la inversión pública unas décimas por encima de su trayectoria previa, ¿hasta qué punto los fondos europeos han financiado realmente inversión adicional y hasta qué punto han sustituido gasto que, de otra manera, habría tenido que afrontar el presupuesto nacional? Los datos parecerían sugerir que ha ocurrido muy poco de lo primero y mucho de lo segundo.

Cabe recordar que la expectativa original que quiso cultivar el Gobierno planteaba un escenario formidable. Los aproximadamente 140.000 millones que pretendía movilizar el Plan debían actuar como palanca para generar hasta 500.000 millones de euros de inversión privada durante seis años. Sin embargo, en el año 2025, la inversión privada, medida como porcentaje del PIB, seguía cuatro décimas por debajo del nivel registrado en 2019. Después del mayor programa europeo de estímulo de la historia reciente, la economía española todavía no había recuperado siquiera, en términos relativos, el nivel inversor privado anterior a la pandemia.

La concentración de los fondos

En quinto lugar, parece oportuno prestar atención a quién ha absorbido los grandes cheques del programa. Los 100 mayores perceptores de los fondos Next Generation acumulan 28.359 millones de euros, es decir, más del 40% de los 67.574 millones que figuraban como convocatorias resueltas a finales de abril de 2026. Y ahí, el protagonismo del sector público es abrumador.

No en vano, de esos 28.359 millones adjudicados a los cien mayores beneficiarios, unos 25.551 millones (alrededor del 90%) corresponden a Administraciones y empresas del sector público. Así, hay 85 entidades públicas entre los cien grandes receptores y apenas 15 empresas privadas, que se reparten apenas 2.808 millones. ADIF encabeza por sí sola la clasificación con 5.825 millones, seguida por Tragsa, con 1.448 millones, el Ministerio de Defensa, con 1.168 millones, o el Ministerio de Transformación Digital, con 922 millones. Las grandes asignaciones presentan, además, una enorme concentración.

Un análisis de EsadeEcPol calculó recientemente que, con datos hasta marzo de 2026, el 1% de los beneficiarios con mayores adjudicaciones concentraba nada menos que el 71,4% del importe total.

En sexto lugar, todo lo anterior nos conduce a otra pregunta importante: ¿qué ha ocurrido con la productividad? Aquí, el balance es todavía más decepcionante, puesto que, en el segundo trimestre de 2026, el PIB real por persona ocupada se encontraba aproximadamente en el mismo nivel que en el cuarto trimestre de 2019. Hablamos de prácticamente seis años y medio sin avance.

Si se utiliza una medida algo más favorable, el PIB real por hora efectivamente trabajada, el crecimiento acumulado durante ese mismo periodo es de apenas un 2,4%, equivalente a aproximadamente un magro 0,4% anual que contrasta con el ingente volumen de recursos desplegado. Son cifras esencialmente imposibles de reconciliar con la retórica de una transformación estructural de la economía, como vendió en su momento el Gobierno.

Bruselas puede certificar hitos, el Gobierno puede contabilizar convocatorias y los ministerios pueden anunciar miles de millones movilizados, pero nada de ello demuestra que la economía haya aumentado su capacidad productiva. De hecho, los seis elementos destacados muestran que el programa solamente puede ser resumido como un auténtico fiasco que, además, ha tenido un elevadísimo coste fiscal.