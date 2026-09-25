El INE revisa a la baja sus previsiones sobre el crecimiento económico

La economía española sigue creciendo en términos de PIB, por lo que el Gobierno podrá continuar insistiendo en que estos datos avalan sus ocho años al frente del Ejecutivo. De hecho, según los datos publicados por el INE, la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre de 2026, una décima más que entre enero y marzo.

El problema, no obstante, reside en que las cifras deben ser contextualizadas. Así, en términos interanuales, el PIB avanzó un 2,6%, una décima menos de lo que había estimado inicialmente el organismo. Esto implica, por tanto, que el triunfalismo gubernamental sobre la buena marcha de nuestra economía se cae por su propio peso, porque la evolución real del PIB no se corresponde con el discurso del Gobierno, lo que se refleja en la necesidad de que el INE tenga que revisar sus previsiones de crecimiento.

Al respecto, según la oficina estadística, la demanda nacional sostuvo el crecimiento, mientras que el sector exterior volvió a restar al avance de la economía. De hecho, la composición del crecimiento muestra una contribución muy diferente de la demanda nacional y la externa. Así, la primera aportó 3,5 puntos al avance interanual, mientras que la segunda tuvo una contribución negativa de nueve décimas.

En términos trimestrales, la demanda nacional aportó 1,1 puntos al crecimiento del PIB, frente a una aportación negativa de medio punto de la demanda externa. En este contexto, las exportaciones aumentaron un 1% entre abril y junio, una décima más que en el trimestre anterior. Las importaciones, sin embargo, aceleraron su crecimiento hasta el 2,6%, 2,5 puntos más que entre enero y marzo.

INE

Según el INE, el consumo y la inversión fueron los principales componentes del crecimiento interno durante el segundo trimestre. El consumo de los hogares aumentó un 1,2% trimestral, nueve décimas más que en los tres primeros meses del año.

Del mismo modo, la inversión también aceleró su ritmo y creció un 1,4%, cuatro décimas más que en el trimestre anterior. Dentro de ella, la inversión en vivienda y construcción aumentó un 0,5%, mientras que la destinada a productos de propiedad intelectual avanzó un 3%. Por su parte, el gasto de las Administraciones Públicas mantuvo un crecimiento trimestral del 0,5%.

En términos interanuales, el consumo de los hogares creció un 3,5%, medio punto más que en el trimestre anterior. La inversión avanzó un 5,3%, con aumentos del 4% en vivienda, del 5,4% en maquinaria y del 8,9% en productos de propiedad intelectual. En este período, el gasto público registró un crecimiento interanual del 2,6%.

Con todo, no podemos olvidar que el INE revisa la serie desde 2023. De hecho, la actualización publicada por el INE también modifica las tasas de crecimiento de periodos anteriores, puesto que el organismo ha revisado la serie interanual del PIB desde el primer trimestre de 2023, con nueve trimestres revisados a la baja y tres al alza.

En consecuencia, las revisiones a la baja, de tres décimas, corresponden al segundo y tercer trimestre de 2025. En cambio, las mayores revisiones al alza, también de tres décimas, afectan al segundo y tercer trimestre de 2024. Del mismo modo, en las tasas trimestrales, el INE ha rebajado una décima los datos del cuarto trimestre de 2024, el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2023, mientras que ha elevado en dos décimas el crecimiento correspondiente al primer trimestre de 2024.

Además, es importante recordar que la economía española se mantiene, además de por el gasto público y la actividad que desarrollan las Administraciones, porque el PIB de nuestro país crece, especialmente, gracias a la inmigración y el turismo. De hecho, tal y como hemos informado en Libre Mercado, de acuerdo con un análisis publicado por la AIReF, entre 2022 y 2024 el 95% del crecimiento económico de España en este período se ha producido por el impacto de la inmigración y la actividad del turismo.