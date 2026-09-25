El PSOE sufre una sangría de militantes con Sánchez y toca su mínimo histórico

Una de las mayores preocupaciones de Pedro Sánchez (de entre las muchas que debe tener) es la fecha en que se celebrarán las próximas elecciones generales, pues trata de hallar el momento que más le favorezca. El hecho de que el PSOE tenga cada vez menos apoyo entre los españoles se observa no sólo en el intento de fabricar nuevos españoles de la nada con la llamada "ley de nietos", sino también en que, cada año que pasa, el partido socialista pierde más afiliados, hasta tocar fondo en 2025.

Así lo podemos ver si observamos los datos que el mismo PSOE ofrece a través del "Informe de Gestión del 38 Congreso Federal" y de los distintos informes de gestión que expone en su Portal de Transparencia.

En el siguiente gráfico, elaborado en base a datos del propio PSOE, podemos ver la evolución desde el año 2008 hasta 2025:

Como podemos ver en el gráfico, el número de afiliados del PSOE desde el año 2008 ha caído de forma drástica. En 2008, aún con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, el número de afiliados era de 236.572, una cifra que ha ido cayendo progresivamente hasta los 147.648 en la actualidad (final del año 2025). Como vemos, esto supone una pérdida de afiliados del 37,6% en total, unos 88.924 afiliados menos.

El mínimo histórico actual se ha alcanzado con Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y como presidente del Gobierno, pasando de 174.853 afiliados en 2017 a sólo 147.648 en 2025. Es decir, con Sánchez hay 27.205 afiliados menos, una pérdida anual de unos 3.400 afiliados.

Con Sánchez se han perdido 3.400 afiliados por año

Estos datos son bastante reveladores y muestran como el PSOE ha ido perdiendo progresivamente la confianza y/o el interés de sus propios afiliados, hasta tocar fondo en el año 2025. Esta tendencia va en la misma línea que la observada en las elecciones autonómicas que se han celebrado desde el año 2025 en adelante.

A modo de recordatorio: en Extremadura el PSOE perdió 10 diputados y 106.642 votos. En las elecciones de Aragón, ya en 2026, perdió 5 diputados y unos 38.000 votos. En las de Castilla y León, en cambio, ganó 2 diputados y más de 14.000 votos. Y en las de Andalucía, las últimas celebradas, perdió 2 diputados, aunque consiguió más votos por la mayor participación.

En este sentido, el PSOE no se ha pronunciado sobre la bajada del número de afiliados más allá de publicar esos datos en su Portal de Transparencia. Ahora bien, que el partido esté sufriendo una sangría de militantes no implica que esa pérdida se traslade al número de votantes: en los últimos años no sólo no ha perdido votos, sino que los ha ganado.

¿Ocurrirá lo mismo con sus votantes?

No hay más que recordar que, entre las elecciones generales de 2019 y las de 2023, el partido dirigido por Pedro Sánchez obtuvo un diputado más (hasta los 121) y en torno a un millón de votos más, aunque es posible que los últimos escándalos que rodean al partido y a su presidente les afecten más de la cuenta.

En cualquier caso, lo que está claro es que el PSOE pierde afiliados cada año que pasa y que, bajo el mandato de Pedro Sánchez, se ha alcanzado el mínimo histórico: va camino de perder más de 100.000 afiliados desde 2008.