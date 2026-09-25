FlatironDragados (ACS) inaugura nueva sede en Atlanta

FlatironDragados inauguró oficialmente su nueva sede corporativa en Metro Atlanta, lo que marca un hito decisivo en la evolución de la compañía como empresa líder en la construcción de infraestructuras en Norteamérica. La sede sitúa a la compañía en el corazón de una de las regiones empresariales más dinámicas del país y refuerza su compromiso a largo plazo con Georgia y con el conjunto del sureste de Estados Unidos.

Fruto de la exitosa integración de Flatiron Construction y Dragados North America, FlatironDragados reúne conocimientos especializados, recursos y talento excepcionales para ejecutar algunos de los proyectos de infraestructuras más complejos y trascendentales del continente. Como parte del Grupo ACS, una de las principales constructoras de infraestructuras del mundo, la compañía opera en Estados Unidos y Canadá a través de FlatironDragados USA, FlatironDragados Canada y sus empresas filiales —Prince, Pulice, SPC y J.F. White—. Los equipos de FlatironDragados combinan un profundo conocimiento de los mercados locales con las capacidades y los recursos de una organización de infraestructuras norteamericana y global.

"FlatironDragados cuenta con personas, capacidades y oportunidades extraordinarias por delante", afirmó Peter Davoren, presidente del Consejo de Administración de FlatironDragados. "Lo que más me ilusiona es lo que podemos lograr para ayudarnos mutuamente, para nuestros clientes y socios, y para las comunidades a las que servimos cuando trabajamos unidos".

La posición de Metro Atlanta como punto de encuentro del crecimiento, la innovación, el transporte y el desarrollo del talento la convierte en el emplazamiento ideal para una compañía que contribuye a configurar el futuro de las infraestructuras en Estados Unidos y Canadá.

El compromiso de FlatironDragados con Georgia ya se refleja en su trabajo en el proyecto SR 400 Express Lanes, una de las mayores y más trascendentales inversiones en transporte del país. Esta iniciativa emblemática mejorará la movilidad, reforzará la competitividad económica y favorecerá el crecimiento sostenido de la región. Asimismo, refleja la escala, los conocimientos técnicos y el enfoque colaborativo que caracterizan el trabajo de FlatironDragados.

La celebración reunió a clientes, autoridades públicas, socios del sector, líderes comunitarios y empleados de toda Norteamérica. Entre los ponentes se encontraban Meg Pirkle, ingeniera jefe del Departamento de Transporte de Georgia; John Park, alcalde de Brookhaven; Amy Smith y Thad Hulsey, representantes del Dawson County High School; y los directivos de FlatironDragados Javier Sevilla, Richard Grabinski, Mirsad Hairlahovic, Dale Nelson y Stephanie Hun.

Para conmemorar la inauguración de la sede y convertir este hito en una inversión duradera en la comunidad, FlatironDragados donó dos simuladores de maquinaria al Dawson County High School para su uso en el programa de Educación Profesional, Técnica y Agrícola.

Los simuladores permitirán a los estudiantes adquirir experiencia práctica con la tecnología utilizada en la construcción moderna y les ayudarán a desarrollar competencias mientras exploran salidas profesionales en el manejo de equipos, los oficios especializados, la ingeniería, la gestión de proyectos y la construcción de grandes infraestructuras. La donación refleja el compromiso de FlatironDragados con la educación, el desarrollo de la fuerza laboral y las comunidades en las que sus empleados viven y trabajan.

Durante la jornada de puertas abiertas, los invitados recorrieron espacios temáticos dedicados a la seguridad, la innovación, la ingeniería, las personas y la cultura, y los proyectos. La experiencia mostró cómo FlatironDragados combina el conocimiento de los mercados locales, una amplia experiencia técnica y los recursos de una organización global para construir las infraestructuras que mantienen conectadas a las personas, impulsan las economías y fortalecen la resiliencia de las comunidades.