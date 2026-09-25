Zapatero estaría obligado todavía a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio por las joyas

Pese a los argumentos presentados por la izquierda, aún no habría prescrito toda obligación fiscal para José Luis Rodríguez Zapatero si realmente recibió las joyas encontradas en su despacho en el año 2007. Por ello, el expresidente del Gobierno le fueron entregadas en esta fecha. Concretamente, según un análisis elaborado por TaxDown, esa fecha podría hacer que determinados impuestos o responsabilidades correspondientes a aquel ejercicio estuvieran prescritos, pero no afectaría a las obligaciones tributarias posteriores vinculadas al Impuesto sobre el Patrimonio.

Tributar por Patrimonio

Concretamente, TaxDown señala que, si las joyas fueron recibidas en 2007, debieron incluirse en las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los ejercicios en los que existiera obligación de declararlas. Si no se hizo, la organización considera que la omisión se produciría de forma anual, por lo que los ejercicios más recientes continuarían siendo exigibles.

En concreto, el análisis apunta a los cuatro últimos ejercicios no prescritos, de 2022 a 2025, que podrían ser objeto de regularización. Por tanto, acreditar que las joyas llegaron al patrimonio de Zapatero en 2007 no supondría, según TaxDown, que toda la cuestión fiscal quedase prescrita.

Al respecto, desde la organización aseguran que la antigüedad de la adquisición afectaría a las obligaciones correspondientes a aquel momento, pero no a las declaraciones posteriores del Impuesto sobre el Patrimonio. De este modo, diferencian entre el momento en que se produjo la supuesta donación y los ejercicios posteriores en los que las joyas, si formaban parte del patrimonio del contribuyente, debían haber sido declaradas cuando existiese obligación de hacerlo.

Por otra parte, el análisis de TaxDown también destaca que, si las joyas apareciesen ahora sin que pudiera acreditarse su procedencia, podrían imputarse al ejercicio más antiguo no prescrito. En ese escenario, la cuota fiscal podría situarse, según sus cálculos, entre 400.000 y 470.000 euros, además del posible delito fiscal. Sin embargo, la organización introduce una diferencia relevante si se consigue demostrar que las joyas fueron efectivamente una donación realizada en 2007.

En ese caso, sostienen que no procedería aplicar esta vía de tributación como ganancia patrimonial no justificada. Además, considera también que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente a aquella supuesta entrega de 2007 habría prescrito.

En cualquier caso, desde TaxDown inciden en que todo ello depende de que pueda acreditarse documentalmente el origen de las joyas. En este sentido, destacan que, entre los elementos que deberían quedar demostrados, figuran quién realizó la entrega, cuándo se produjo, cómo entraron las piezas en España y por qué no aparecen en declaraciones tributarias anteriores, según el análisis de la organización.