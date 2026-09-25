Habla la propietaria del piso de Maricarmen: "Somos una empresa familiar y es nuestra única propiedad"

En los últimos días, la opinión pública madrileña ha asistido a una orquestada campaña de linchamiento político y mediático contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento a costa del desahucio de Maricarmen. Sin embargo, el relato simplista impulsado por colectivos de presión y amplificado por el Gobierno y sus medios afines, hace aguas por todos los costados. Más aún tras la publicación de un comunicado remitido por Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble.

Pese a la beligerancia y coordinación de todos los grupos de presión azuzados por el Gobierno para convertir este lanzamiento (uno de los cerca de 25.000 que se producen cada año) en una causa política contra las administraciones locales, la realidad -refrendada por los tribunales- dista mucho de la narrativa oficialista del victimismo. Según detalla la nota emitida por la representación legal de la propiedad, Urbagestión no es un "gran tenedor" ni un "fondo buitre", sino una pequeña empresa familiar madrileña cuya única propiedad inmobiliaria es, precisamente, la vivienda situada en el distrito de Retiro.



El origen del conflicto legal reside en la extinción objetiva del contrato de arrendamiento firmado en 1956 bajo el régimen de renta antigua. La segunda subrogación pretendida en 2005 por la inquilina no se ajustaba a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, al no contar ni acreditar la discapacidad requerida por la normativa vigente. Así lo ratificaron tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo, cuya sentencia es firme desde hace tres años. Lejos de actuar de forma implacable, la pequeña empresa familiar toleró pacíficamente la permanencia de la inquilina, asumiendo los gastos de la finca, la hipoteca y manteniendo una cuota congelada de apenas 200 euros mensuales más gastos.

Resulta especialmente revelador el papel jugado por el Sindicato de Inquilinas, cuya intervención ha estado marcada por la coacción, la desinformación y el intento de chantaje. Mientras desde los altavoces de la protesta se acusaba a la propiedad y a la Administración regional de insensibilidad, el sindicato instó extrajudicialmente a la pequeña empresa a vender el piso a una cooperativa afín a su entorno, un comportamiento anómalo que fue puesto en conocimiento del juzgado. De igual modo, las cifras astronómicas de alquileres o precios de venta difundidas en medios no correspondían a la propietaria actual, sino a trámites legales previos realizados por el anterior dueño.

Tampoco existieron ofertas formales de compra por parte del Ministerio de Vivienda ni de Casa 47, ni propuestas de mediación sólidas ni vinculantes por escrito. Todo responde a un uso espurio del drama personal con el único propósito de desgastar a las instituciones de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Urbagestión, por si fuera poco, añade un detalle desconocido hasta ahora: Maricarmen estuvo empadronada en 2001 en Collado Mediano, una localidad situada en el oeste de la Comunidad de Madrid a unos 50 kilómetros del piso del Retiro del que ha sido desahuciada.

De este modo, la empresa propietaria trata de poner negro sobre blanco muchos de los hechos que se han aireado en medios de comunicación para convertir en conflicto político el caso de Maricarmen, en el que se ha tachado a la empresa propietaria de feroz fondo buitre decidido a machacar a una anciana de 87 años. Nada más lejos de la realidad.