Iberia y los pilotos firman un acuerdo para incorporar ocho aviones y 240 empleos

Iberia y su filial Iberia Express han alcanzado un importante acuerdo este viernes con las respectivas representaciones de los trabajadores. Este nuevo marco de relaciones entre ambas compañías aéreas del holding IAG establece una hoja de ruta conjunta que permitirá mejorar su capacidad operativa y competitiva en los próximos años, destacando la adquisición de ocho aviones extra que se sumarán a la flota entre los años 2028 y 2030, así como la incorporación de decenas de nuevos profesionales al grupo.

La firma oficial del documento corrió a cargo de altos directivos y representantes de la plantilla. Por parte de la empresa matriz, estampó su rúbrica el presidente y CEO de Iberia, Marco Sansavini, mientras que por la filial hizo lo propio el CEO de Iberia Express, Carlos Gómez. En representación de los aviadores, acudieron los jefes de las secciones de Sepla Iberia, Juan Polo, y de Sepla Iberia Express, Ignacio Spiteri.

El pacto es el resultado de un proceso de negociación que las propias partes han calificado de complejo, dadas las exigencias operativas del sector en la actualidad. No obstante, el texto fue ratificado inicialmente por el colectivo de pilotos de Iberia Express y, este mismo jueves, recibió el visto bueno definitivo por parte del colectivo de pilotos de Iberia. Desde la dirección han puesto en valor que todos los actores implicados han trabajado arduamente para alcanzar un marco de relaciones equilibrado y orientado hacia los desafíos del futuro.

Este nuevo modelo de entendimiento aporta una ansiada estabilidad a la convivencia entre ambas marcas del grupo. Además, refuerza la posición competitiva de las dos empresas, lo que les permitirá seguir consolidando su indiscutible liderazgo en el mercado de los vuelos de corto y medio radio que tienen como origen o destino el aeropuerto de Madrid. De esta forma, se definen con claridad las líneas maestras para su desarrollo comercial de cara a la próxima década.

En el terreno estrictamente operativo, el texto contempla, tal y como se avanzaba, la llegada de ocho aeronaves adicionales durante el periodo comprendido entre 2028 y 2030. Estos aparatos de última generación se sumarán a los que ya estaban asignados previamente a las flotas de ambas operadoras en el marco estratégico del denominado Plan de Vuelo 2030, una ambiciosa estrategia de modernización impulsada por la compañía.

Como es lógico, este notable crecimiento de la flota generará a su vez nuevas oportunidades de empleo y un importante impulso al desarrollo profesional dentro de la corporación. En concreto, el compromiso rubricado se traducirá en la contratación de 80 nuevos pilotos y de 160 tripulantes de cabina de pasajeros. Asimismo, fomentará la promoción interna con el ascenso a comandante de 69 profesionales en la matriz y de otros 36 en la filial de bajo coste.

"La vigencia indefinida del acuerdo proporciona un marco de estabilidad a largo plazo", han explicado fuentes oficiales de la empresa. Esa certidumbre laboral, combinada con la mejora constante en la rentabilidad de las operadoras, resulta una condición esencial para que el grupo IAG pueda seguir invirtiendo de forma decidida en Madrid y avanzando en la consolidación de un centro de conexiones líder a escala europea.

En definitiva, esta alianza sociolaboral contribuye de manera decisiva al despliegue integral del citado Plan de Vuelo 2030, que prevé no solo la paulatina incorporación de nuevos aviones a los hangares, sino también la apertura de destinos inéditos. Todo ello, apoyándose en una red de rutas de corto y medio alcance altamente competitiva, que resulte capaz de alimentar de manera eficiente y rentable las siempre exigentes conexiones intercontinentales de largo radio que operan desde las pistas madrileñas.