La otra inflación golpea la industria: los precios del sector se disparan un 13,2%

La inflación sigue amenazando nuestra economía, a pesar de que desde el Gobierno se ha tratado de vender la idea de que han logrado doblegarla. Al contrario, los precios no han dejado de subir en ningún momento y acumulan un incremento de más del 25% desde el año 2018. Esto es así en tanto que la inflación es un fenómeno acumulativo.

Sin embargo, no podemos olvidar que la inflación es, además, un fenómeno que no se extiende al mismo ritmo, ni al mismo tiempo, ni tampoco en la misma proporción, en el conjunto de la economía. Si fuera así, lo que sucedería es cada unidad monetaria perdería la misma cantidad de poder adquisitivo en el mismo momento y, por tanto, el efecto de la inflación sería indiferente en términos prácticos.

Así las cosas, cuando analizamos la evolución de los precios no sólo hay que fijarse en los precios al consumo, porque existe otra inflación, que afecta a los precios de la industria, que tiene un carácter menos destacado pero igualmente nocivo. Así, según los datos ofrecidos por el INE, los precios industriales aumentaron un 13,2% interanual en agosto.

De este modo, la tasa se situó 3,8 puntos por encima de la registrada en julio y alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2022, principalmente por el encarecimiento de la energía. Si se excluye el componente energético, el comportamiento es más moderado. Concretamente, los precios industriales aumentaron un 3,5% interanual, una décima más que en julio y 9,7 puntos por debajo de la tasa general.

En este contexto, el precio de la energía aumentó un 33% en agosto respecto al mismo mes del año anterior. Al respecto, el INE destaca que este comportamiento se explica principalmente por el incremento de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y del refino de petróleo, frente al descenso que se produjo en agosto de 2025.

También contribuyó al avance del índice, aunque en menor medida, el aumento de los precios de la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos. Precisamente, el repunte se produce en un contexto marcado por la guerra de Irán, que ha coincidido con el incremento de los costes energéticos.

Con todo, los precios industriales acumulan seis meses consecutivos en terreno positivo, aunque no todos los meses han registrado aumentos. De este modo, la tasa de agosto queda además 20 puntos porcentuales por encima de la registrada en febrero de este año, cuando los precios industriales descendieron cerca de un 7%.

Por ramas de actividad, las coquerías y el refino de petróleo registraron el mayor incremento interanual, con una subida del 56,8%. Le siguieron el suministro de energía eléctrica y gas, con un aumento del 27%; la metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, con un 17,9%, y la industria química, cuyos precios crecieron un 12,6%.

La industria de la alimentación fue la única actividad que registró una evolución negativa en comparación con agosto de 2025. Sus precios descendieron un 0,2%, debido principalmente al abaratamiento de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.