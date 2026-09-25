La propietaria traslada al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para que Maricarmen vuelva al piso

Giro de guion en el mediático desahucio de Maricarmen que ha instrumentalizado la izquierda en los últimos días. Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la compañía propietaria del piso, ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para que la mujer de 87 años vuelva al piso.

Así, los propietarios de la empresa quieren poner punto final a la polémica generada en torno a la vivienda de renta antigua de la que ha disfrutado la mujer en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46, y ha decidido ofrecer al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de incorporar el inmueble al programa Reviva de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Según ha podido saber Libre Mercado, el consistorio todavía no ha respondido.

"El objetivo es coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible" explican en un comunicado. "La empresa se pone a disposición de la EMVS y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible" añaden.

Además, en relación con la información inexacta y manipulada que se ha publicado estos días, Urbagestión quiere precisar lo siguiente:

No son dueños del edificio: "Urbagestión no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46. Compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba la Sra Abascal siendo ésta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad. Este dato puede comprobarse en el Registro de la Propiedad".

Se le ofreció un alquiler un 50% por debajo del precio de mercado. "El auto del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación de doña Maricarmen y que confirmó la extinción del contrato de arrendamiento es firme desde el 22.12.2023. Durante ese tiempo Urbagestión buscó un cumplimiento voluntario y una salida acordada, incluida la posibilidad de un nuevo alquiler con una renta entre un 40% y un 50% por debajo del precio de mercado. Mientras tanto, siguió pagando los gastos del inmueble y la hipoteca, sin requerir de ningún pago a la Sra Abascal ni ejercer molestia alguna a la misma".

La oferta del pianista James Rhodes: "El Sr. Rhodes envió dos correos electrónicos, el 23 de septiembre a las 14:29 y el 24 de septiembre a las 10:44, ambos posteriores al lanzamiento. En el primero ofrecía hacerse cargo de la renta. En el segundo planteaba la compra de la vivienda, sin concretar importe. Urbagestión agradece su interés, pero cuando llegaron esos correos el lanzamiento ya se había producido. Además, estos días la empresa recibió cientos de correos masivos que saturaron su servidor e hicieron muy difícil atender cualquier comunicación. La vivienda no está en venta. La solución que la empresa ha decidido impulsar es la propuesta que hoy presenta al Ayuntamiento a través del programa Reviva o la alternativa que el Ayuntamiento o, en su caso, otras Administraciones Públicas pudieran entender más factible".

Acoso a los propietarios. "Uno de los administradores ha presentado una querella a título personal por la difusión de imágenes suyas y de su familia, incluidos su mujer y sus hijos. Con ello, un asunto de la empresa ha pasado a afectar a su vida privada. La presión se extiende ahora también a los trabajadores de Urbagestión, que no tienen responsabilidad alguna en las decisiones de la dirección. La empresa pide respeto a la legalidad vigente y que cesen las amenazas y coacciones hacia los trabajadores de la empresa".

Urbagestión reitera que no es un fondo de inversión, sino "una pequeña empresa madrileña, y que ha actuado siempre dentro del marco legal vigente, con amparo judicial y respetando las resoluciones de los tribunales". Aseguran que lamentan "la situación personal de la Sra. Abascal y el uso político y espurio del caso" y se reservan "las acciones legales que correspondan por los ataques y amenazas recibidos".