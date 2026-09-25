A raíz del desahucio de Maricarmen de la casa en la que había vivido toda su vida bajo un régimen de renta antigua de época franquista, y del uso que la izquierda ha hecho de esta situación dramática, la cuestión de los desahucios ha vuelto al debate público. En este artículo hacemos una radiografía de los desahucios practicados el año pasado y de las comunidades autónomas en las que más se concentró este fenómeno.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2025 se practicaron 25.540 lanzamientos (los llamados desahucios). Este órgano los clasifica en tres tipos: 18.317 por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (alquiler), 4.346 por ejecución hipotecaria y 1.877 por otras causas.

La comunidad en la que más lanzamientos se practicaron fue Cataluña, con 6.814, de los cuales 5.025 fueron por impago del alquiler y 1.050 por ejecución hipotecaria. Solo Cataluña concentró el 26,7% de los lanzamientos totales, el 27,4% de los derivados del alquiler y el 24,2% de los hipotecarios.

Cataluña concentra uno de cada cuatro desahucios

Le sigue Andalucía, con 3.782 lanzamientos: 2.600 por impago del alquiler y 913 por hipoteca. En tercer lugar, está la Comunidad Valenciana, con 2.992 lanzamientos (2.158 por alquiler y 637 por hipoteca). En cuarto, la Comunidad de Madrid, con 2.267 (1.931 por alquiler y 252 por hipoteca).

En Canarias se practicaron 1.426 lanzamientos (1.129 por alquiler y 224 por hipoteca). En Galicia el total fue de 1.046: 876 por impago del alquiler y 118 por hipoteca. En el País Vasco se practicaron 974 (716 por alquiler y 216 por hipoteca). En Baleares, 851 (731 por alquiler y 89 por hipoteca). En el resto de las comunidades se practicaron los 5.388 lanzamientos restantes.

Es decir, una vez hecha la radiografía de los tipos de lanzamientos en toda España, pueden extraerse varias conclusiones. La primera es que solo Cataluña concentra uno de cada cuatro desahucios, tanto del total como de los derivados del impago del alquiler y de la hipoteca.

Estos son datos que la izquierda no pone sobre la mesa tanto como los sucesos que ocurren en Madrid, y es algo que muchos usuarios le han recordado a Jordi Évole en redes sociales, ya que ha aprovechado el caso de Maricarmen para atacar la iniciativa de hace unos días en la que varios clubes de fútbol españoles exhibieron una camiseta de apoyo a Ceuta. Le reprochan hablar de este caso y olvidarse de los muchos otros que ocurren en Cataluña, donde gobierna el PSC.

Por su parte, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid concentran el 12% y el 10% de los desahucios por impago del alquiler, respectivamente. En Andalucía, el porcentaje de lanzamientos por esa misma causa sube al 14,2%. Según el CGPJ, el número total de lanzamientos cayó en 2025 un 7,3% respecto al año anterior: los derivados del impago del alquiler bajaron un 10,9% y los relacionados con el impago de la hipoteca, un 14,3% en toda España.

Así pues, aunque los desahucios han caído en España durante el último año, en Cataluña se sigue produciendo uno de cada cuatro de los que hay en todo el país, aunque las manifestaciones de quienes se oponen a estos procedimientos no se concentren en dicha comunidad autónoma.