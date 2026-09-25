Meloni recuperará la energía nuclear en Italia 40 años después

El Gobierno de Giorgia Meloni ha sacado adelante una ley que sienta las bases de una futura producción de energía nuclear en Italia, dejando así a un lado la "emergencia climática" y sumándose a otros países europeos como Francia, Finlandia, Suecia, Bélgica o Países Bajos en su apuesta por este tipo de energía.

El país vuelve así a dotarse de un marco para regular el átomo civil, algo que no ocurría desde 1987, cuando, tras el accidente socialista de Chernóbil, los italianos votaron en referéndum contra esa energía. No obstante, es importante recalcar que la norma no autoriza todavía a generar un sólo kilovatio: el Gobierno tendrá que aprobar los decretos de desarrollo (seguridad, licencias, residuos y emplazamientos) antes de que Italia pueda producir energía nuclear de nuevo.

Cambio de rumbo casi 40 años después

La norma se aprobó en el Senado con 81 votos a favor, 51 en contra y 7 abstenciones, y da al Gobierno 12 meses para redactar los decretos que concreten ese marco regulatorio.

Por su parte, la primera ministra italiana se ha mostrado exultante en redes sociales al anunciar la aprobación de esta ley, que permitirá el regreso de la energía nuclear a Italia en el futuro.

Aquí puede verse lo que ha escrito Giorgia Meloni en X:

Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi quarant'anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso.

Oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di… pic.twitter.com/0KciVA3N2v — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 23, 2026

"Hoy el Parlamento ha aprobado de manera definitiva la ley sobre la nuclear. Tras casi cuarenta años, Italia vuelve a tener un marco de reglas para producir energía nuclear. Una elección valiente y de sentido común. Hoy importamos electricidad producida por las centrales nucleares de naciones vecinas, pero no podemos producirla nosotros. Esta ley sirve para cambiar las cosas", comienza explicando la presidenta italiana.

"¿Qué significa para las familias y empresas? Más seguridad energética, menos dependencia del extranjero y menos exposición a las crisis internacionales que hemos pagado en la factura. Energía estable y de bajas emisiones, que trabaja junto con todas las demás, empezando por las renovables. Y una respuesta concreta a la demanda de electricidad que crecerá con los centros de datos y la inteligencia artificial", prosigue con su explicación Giorgia Meloni.

Italia sienta las bases para producir energía nuclear

Por último, Meloni afirma que "hablamos de tecnologías de nueva generación, no de las viejas centrales. Ahora el Gobierno redactará las normas de implementación sobre seguridad, autorizaciones, gestión de residuos y relación con los territorios. Era un compromiso tomado con los italianos, otro compromiso que hemos cumplido".

Lo que ocurría hasta ahora en Italia (y que esta ley puede cambiar) es que el país no permitía producir energía nuclear en su territorio, como explica Meloni, pero sí consumía electricidad nuclear importada de otros países, sobre todo de Francia. Así dependía de una fuente que no controlaba y que, al comprar fuera, suele salir más cara que si la generara en casa.

Así pues, estamos ante un acontecimiento histórico en Italia, que cambia una tendencia iniciada a finales de los años 80 y que hasta ahora ha lastrado la competitividad del país y el bienestar de sus ciudadanos. Son cada vez menos los países europeos que se aferran a un miedo irracional a la energía nuclear, un grupo del que España no termina de salir.