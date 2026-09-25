Se vende una aldea en Asturias con iglesia, cementerio y 14 casas

En Asturias, hay a la venta una propiedad que reúne 14 viviendas, una iglesia, un cementerio, un hórreo, un palomar, varias cuadras y 770 hectáreas de terreno. El conjunto, además de las construcciones y los terrenos, incluye zonas de bosque, roca y cauces de agua. El propio anuncio destaca también la presencia de fauna protegida, entre ella un cantadero histórico de urogallo y un entorno considerado adecuado para núcleos reproductores de oso pardo.

Aldeas Abandonadas la ofrece ahora por 1.890.000 euros, casi medio millón menos que el precio inicial. El precio de salida de esta propiedad era de 2.387.900 euros. La rebaja alcanza ahora los 497.900 euros, hasta situarse en 1.890.000 euros.

La oferta comprende las 14 casas del núcleo, además de la iglesia y el cementerio. También forman parte del conjunto un hórreo, un palomar y varias cuadras. Dos carreteras locales atraviesan la finca. Según la descripción de la propiedad, este hecho permite mantener una conexión con otros puntos y con los servicios de la zona. Entre las construcciones destaca una casona señorial situada frente a la iglesia. Fue la antigua residencia de los señores del pueblo y se encuentra dentro de un amplio corral.

770 hectáreas de naturaleza

Uno de los elementos más característicos es el hórreo, una construcción tradicional elevada sobre pilares utilizada históricamente para almacenar productos agrícolas. El anuncio señala que está ensamblado sin utilizar un solo tornillo. La finca se extiende a lo largo de 770 hectáreas. También aparecen zonas de roca desnuda, brezales, piornos y tojales, además de robles, fresnos, arces, acebos y avellanos.

La fauna es uno de los elementos singulares de la propiedad. El anuncio identifica en la finca un cantadero histórico de urogallo, una especie cuya población en la cordillera Cantábrica se situaba en 209 ejemplares en 2024, según el dato incluido en la oferta. El terreno también se describe como apropiado para núcleos reproductores de oso pardo. Junto a estas especies aparecen en el catálogo de fauna ciervos, nutrias, lagartijas serranas, murciélagos forestales, águilas reales, aguiluchos y perdices pardillas.

El material de la oferta utiliza Bandujo, en el concejo de Proaza, como referencia para hacerse una idea del tipo de núcleo rural asturiano al que se parece la propiedad. Este pueblo medieval se encuentra en el valle de los Osos, a unos tres kilómetros de la Senda del Oso. Su ubicación en lo alto de una loma y su aislamiento contribuyeron a conservar su conjunto arquitectónico.

La carretera actual es estrecha y con curvas y dispone de espacio limitado para vehículos. Banduxu fue declarado Bien de Interés Cultural en 2009 y mantiene población: 33 personas figuran censadas.

Pueblos en venta

Asturias concentra otros ejemplos de aldeas y núcleos rurales que han salido al mercado en los últimos años. Lantero, cerca de Galicia, se ofrecía por 690.000 euros con embarcadero sobre el río Navia, dos hórreos y una ermita. También se ha puesto a la venta otro pueblo asturiano con vistas a los picos de Europa, 12 edificios y más de 20 parcelas edificables por 1,7 millones de euros.

Fuera de Asturias encontramos, por ejemplo, Bárcena de Bureba, en Burgos, con alrededor de medio centenar de casas y una iglesia románica, se vendió por 350.000 euros en 2022. Salto de Castro, en Zamora, cambió de manos ese mismo año por 300.000 euros y posteriormente regresó al mercado por el doble.

En Navarra, encontramos Zai, un pueblo deshabitado que se ofreció por 1,6 millones con iglesia y corrales, mientras que en Ustés se anunciaron 452 hectáreas de monte con ermita por 795.000 euros. En el extremo inferior de precios, una aldea de Lugo con dos casas de piedra para rehabilitar llegó a venderse por 59.000 euros.