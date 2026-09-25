The District 2026 reúne a 17.589 directivos y sitúa al sur de Europa como uno de los principales polos de inversión

The District 2026 cerró este jueves sus puertas con 17.589 directivos, un 21% más que en la edición anterior, que acudieron a Madrid a conocer las macrotendencias que marcarán el nuevo ciclo inmobiliario, analizadas por más de 450 expertos internacionales. Durante tres jornadas, los líderes del sector abordaron un escenario marcado por unos costes de capital más elevados, una mayor selectividad inversora y la búsqueda de oportunidades ligadas a la escasez de oferta, la transformación de los activos y las nuevas demandas del mercado.

En la clausura de The District 2026, el presidente del evento, Juan Velayos, resumió las principales conclusiones de las tres jornadas de análisis sobre la evolución del mercado inmobiliario europeo, destacando los factores que marcarán las estrategias de inversión en los próximos años. El primero de ellos, un nuevo escenario de inversión marcado por el coste de capital, dado que el sector afronta un cambio de ciclo en el que los tipos de interés se situarán en niveles superiores a los de la última década, lo que obliga a los inversores a replantear sus estrategias y a centrar sus decisiones en la generación de valor operativo.

En este contexto, la inversión inmobiliaria será más selectiva y los retornos dependerán cada vez más de la capacidad de transformar y gestionar los activos, frente a modelos basados únicamente en el apalancamiento o la compresión de rentabilidades.

El segundo factor, explicó, es que España consolida su atractivo para el capital internacional, por lo que destacó la posición de España como uno de los mercados con mayor interés para los inversores internacionales, impulsada por su crecimiento económico y el dinamismo de segmentos concretos del real estate. No obstante, apuntó que el nuevo escenario exigirá mayor rigor en la selección de oportunidades y una visión más estratégica por parte de los operadores.

Un tercer factor es que la escasez de oferta marca las oportunidades del futuro. Las oportunidades estarán concentradas en aquellos sectores donde la demanda mantiene una evolución estructuralmente positiva y la oferta continúa siendo limitada. Destacó especialmente el residencial, donde el déficit de vivienda sigue siendo uno de los grandes retos del mercado, junto a otros segmentos como el living, el alojamiento para estudiantes o el senior living.

En cuarto lugar, señaló que la transformación de los activos será clave para generar valor. En relación con los principales segmentos inmobiliarios, señaló que la creación de valor pasará por la adaptación de los activos a las nuevas necesidades de usuarios y operadores. En hospitality, el siguiente ciclo dependerá de la capacidad de los operadores para mejorar la gestión y la eficiencia; en oficinas, las oportunidades estarán vinculadas al reposicionamiento de edificios de calidad; y en retail, los activos con ubicaciones consolidadas y una oferta diferencial seguirán concentrando el interés inversor.

Finalmente, apuntó a la tecnología y la inteligencia artificial como palancas de eficiencia, con el papel creciente de la inteligencia artificial como una herramienta de transformación para el sector inmobiliario. Tras una primera fase de experimentación, el reto será avanzar hacia aplicaciones capaces de generar impactos medibles en la gestión de los activos, la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Intervenciones

Ricardo Martínez Rico, presidente y CEO de Equipo Económico, destacó el peso creciente de la geopolítica en la evolución económica global y en las decisiones de inversión. Señaló que "el menor dinamismo del crecimiento, las expectativas de inflación y la evolución de los tipos de interés seguirán condicionando la actividad económica, aunque Europa mantiene oportunidades para el capital internacional, especialmente en mercados como España".

En la misma línea, Daniel Lacalle, chief economist de Tressis, enfatizó el impacto de la inflación, el endeudamiento y el coste del dinero sobre las estrategias de inversión, señalando la importancia de preservar el valor de los activos en un entorno de mayor presión monetaria y fiscal, y el papel del inmobiliario como activo vinculado a la escasez de oferta y la generación de valor a largo plazo.

Samir Amichi, head of real estate acquisitions Europe de Blackstone, apuntó que el mercado inmobiliario ha mejorado respecto a 2022 y 2023, con una reducción de la brecha de valoración y una recuperación progresiva de las transacciones. Destacó el potencial de sectores con demanda estructural, como las infraestructuras digitales, la logística y el hospitality, impulsados por tendencias como la inteligencia artificial, el cloud computing, la reindustrialización o el nearshoring; y subrayó la posición de España ante la transformación digital y su atractivo para la inversión internacional.

Por su parte, Michael Abel, fundador, CEO y CIO de Greykite, puso el foco en la necesidad de generar valor más allá de la adquisición de activos, mediante estrategias basadas en plataformas inmobiliarias y una gestión activa. En este sentido, destacó el interés de sectores con demanda estructural como living, senior housing o determinados segmentos industriales, así como la evolución positiva de España dentro del mapa europeo de inversión.

Finalmente, Donato Saponara, head of South and West Europe y co-head of Investment Europe de Pimco Prime Real Estate, señaló que la incertidumbre se ha convertido en un elemento estructural del mercado, lo que obliga a los inversores a analizar tanto nuevas oportunidades como la capacidad de los activos existentes para mantener su valor a largo plazo. Destacó la importancia de adaptar los inmuebles a tendencias como la inteligencia artificial, el cambio climático o la evolución de las necesidades de los usuarios, situando la demanda de los inquilinos como un factor clave en las decisiones de inversión.

Reconocimiento

The District 2026 puso punto final a su quinta edición con la entrega del Reconocimiento a la Trayectoria Empresarial a Ismael Clemente, consejero delegado y fundador de Merlin Properties, por su contribución al desarrollo del sector inmobiliario y por una carrera profesional vinculada al mercado desde 1998. Clemente cuenta con una amplia experiencia en inversión inmobiliaria tras su paso por Garrigues, Bankers Trust REIB, DB Real Estate y Rreef. Desde la creación de Merlin Properties, ha ejercido como consejero delegado de la compañía, impulsando su crecimiento y consolidación en el mercado inmobiliario español.

"Recibir este reconocimiento en The District supone un orgullo, especialmente en un encuentro que reúne a los principales actores del capital inmobiliario y que pone en valor la importancia de la visión a largo plazo, la profesionalización del sector y la capacidad de generar rendimiento a través de los activos inmobiliarios. Es, en definitiva, un reconocimiento al trabajo colectivo y a la capacidad del sector inmobiliario para seguir evolucionando y aportando valor a la sociedad y a la economía", señaló Clemente.