Turner y FlatironDragados (ACS) se afianzan como líderes en ENR

Turner y FlatironDragados, compañías del Grupo ACS, han alcanzado posiciones de liderazgo en la última clasificación por sectores de Engineering News-Record (ENR), que pone de relieve su experiencia y capacidad para ejecutar proyectos de gran escala y elevada complejidad técnica en los ámbitos de la edificación y las infraestructuras de transporte.

Turner se sitúa entre las cinco primeras compañías en 18 de los 21 sectores en los que figura clasificada. La compañía ocupa la primera posición en Edificación General, Sanidad, Educación y Deportes; la segunda en Comercial, Telecomunicaciones y Centros de Datos; la tercera en Aviación; y la cuarta en Administración Pública y Farmacéutico.

El crecimiento fue especialmente sólido en varios mercados clave. La cartera de Centros de Datos de Turner aumentó de 12.600 millones a 22.000 millones de dólares, mientras que Aviación pasó de 3.100 millones a 5.300 millones de dólares y Sanidad creció de 6.600 millones a 7.600 millones de dólares.

Por su parte, FlatironDragados ocupa el primer puesto en cuatro ámbitos esenciales para la movilidad y la conectividad: Transporte, con unos ingresos de 6.174,2 millones de dólares; Puentes, con 1.060,2 millones; Transporte Público y Ferrocarril, con 1.530,5 millones; y Carreteras, con 2.456,3 millones.

Estos resultados reflejan la posición de Turner y FlatironDragados como referentes en sus respectivos mercados y la fortaleza conjunta del Grupo ACS para desarrollar infraestructuras que contribuyen al crecimiento económico y al progreso de las comunidades.