Cómo ganar los 50.000 euros que sortean Barbie y Fotocasa para comprarte una casa

El acceso a una vivienda propia se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes buscan independizarse, especialmente entre los jóvenes. En este contexto, Barbie y Fotocasa han puesto en marcha un sorteo de 50.000 euros destinados a ayudar a cubrir la entrada para la compra de una vivienda.

La iniciativa se presentó este martes en el Nomad Museum de Madrid, durante un evento en el que Barbie mostró la evolución de su conocida DreamHouse a través de distintas décadas. El proyecto forma parte de la campaña conjunta "Barbie se muda de casa con Fotocasa".

La cantidad sorteada supone, según las compañías, el mayor premio entregado hasta ahora por ambas marcas dentro de esta colaboración. El objetivo es ayudar a afrontar uno de los principales desembolsos asociados a la compra de una vivienda: la entrada.

La campaña comenzó previamente con un sorteo de 1.000 euros destinado a cubrir un mes de alquiler o una cuota hipotecaria y continúa ahora con este segundo premio, de mayor cuantía.

El problema de la vivienda

Durante la presentación, María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, destacó que la compañía lleva 25 años ayudando a los ciudadanos en la búsqueda de vivienda y defendió que su actividad también pretende ir más allá de facilitar esa búsqueda, mediante datos y transparencia.

Matos señaló que la vivienda es actualmente "el primer problema social y económico de España" y apuntó al incremento de los precios del alquiler como una de las cuestiones que explican la preocupación existente en torno al acceso a un hogar.

"Para nosotros la casa es el espacio donde se toman las decisiones más importantes", afirmó la portavoz de Fotocasa al explicar el enfoque de la iniciativa.

Cajas de mudanza de Barbie en el evento | Fuente: Imagen cedida

Según explicó, la compañía ha querido "estar y aportar" ante la situación del mercado de la vivienda mediante esta colaboración. El sorteo de los 50.000 euros está vinculado a la compra de un lote de productos de Barbie por un importe superior a 40 euros en El Corte Inglés, según las condiciones de la campaña.

De la casa de Barbie al problema de la vivienda

La DreamHouse de Barbie ha ido modificándose a lo largo de sus más de seis décadas de historia, adaptándose a distintas formas de entender la arquitectura, el diseño y los estilos de vida. La campaña utiliza ahora esa evolución para relacionarla con las dificultades actuales para acceder a un hogar propio.

El evento celebrado en Madrid permitió a los asistentes recorrer diferentes versiones de la casa de Barbie y conocer su evolución a través de una experiencia interactiva.

La iniciativa pone así el foco comercial de la marca de juguetes y del portal inmobiliario en una cuestión que trasciende el mercado del entretenimiento: la dificultad de muchos ciudadanos para acceder a una vivienda y asumir los costes asociados a su compra o alquiler.