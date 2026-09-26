Por una "Ley Beckham" para todos

La llamada 'Ley Beckham' es un régimen fiscal especial, con ventajas en el IRPF para personas que vengan a trabajar a España. La intención es captar talento del exterior, otorgando el incentivo de un trato fiscal mucho más beneficioso que al resto durante cinco años.

La ventaja principal es que, por los primeros 600.000 € de base liquidable, se paga un tipo único del 24%. Tengamos en cuenta que, en el régimen general del IRPF, una base liquidable general de 19.000 € paga tipos superiores al 24% incluso en Madrid, que tiene la configuración del impuesto menos onerosa.

Para lo que exceda de 600.000 €, la 'Ley Beckham' contempla un tipo único del 47%. Es muchísimo, pero por ejemplo, en Cataluña, ese es el tipo para el tramo de entre 120.000 € y 175.000€. En la Comunidad Valenciana, lo que exceda de 62.000 € paga más del 50%.

Este régimen especial tiene otras ventajas. Por caso, en lugar de cobrar el impuesto sobre la 'renta mundial' (es decir, sobre rentas generadas en cualquier lugar del mundo; por ejemplo, dividendos de acciones norteamericanas e, incluso, la ganancia generada por la venta de esas acciones), hay rentas generadas en el exterior que pueden quedar exentas. Cuanto mayor sea el patrimonio, evidentemente resulta más importante este aspecto.

No tengo nada en contra de la 'Ley Beckham'; si dependiera de mí, haría que sus ventajas fueran mayores. Lo que quiero destacar es que, si la 'Ley Beckham' otorga un 'incentivo' a quienes vengan a trabajar a España, eso implica que el IRPF es un 'desincentivo' para los residentes en España. Peor aún: porque como el resto de países también tienen incentivos tributarios similares o mejores, el gravoso e hiperprogresivo IRPF español es una invitación a marcharse.

La hipocresía de los socialistas de todos los partidos es tal que crearon un régimen especial para gente de altos ingresos (el nombre con el que se lo conoce habla por sí solo), al mismo tiempo que sablean sin piedad a la gente de ingresos medios y bajos. A los residentes de altos ingresos también los sablean con gusto, solo que en general tienen más herramientas para amortiguar el impacto de una ley confiscatoria.

Lo que sería justo, lo que deberíamos tener como horizonte, lo que tendríamos que exigir a nuestros políticos, es que la 'Ley Beckham' no fuera la excepción, sino la regla: un régimen fiscal único que incentivara a todos, sin importar su nivel de ingresos, para premiar al que trabaja. Pero el socialismo ha infectado a tantas mentes en España, que no solo muchos lo creerán 'imposible', sino que hasta habrá potenciales beneficiarios que se opondrían a una rebaja fiscal generalizada en nombre de la 'justicia social' y otros eslóganes contraproducentes.

No sería tarea para un año o dos. Pero si progresivamente se cerraran las televisiones públicas, se vendieran las empresas estatales, se fusionaran ayuntamientos, se eliminaran las diputaciones, organismos inútiles y varios ministerios, se aligeraran las plantillas públicas, se suprimieran gastos superfluos (como el Bono Cultural Joven), subvenciones a empresas y ayudas injustas (como el IMV a quien puede trabajar, la gratuidad en el transporte público para pensionistas que cobran más que personas en activo, las ventajas a las familias numerosas sin considerar su situación patrimonial y mil ejemplos más), nos encontraríamos con que gran parte de los impuestos que pagamos son un castigo innecesario.

Castigo en sentido estricto: no solo reduce la libertad individual de los pagadores de impuestos, sino que conspira contra el bienestar material de toda la sociedad, al destinar a gastos corrientes recursos que podrían dirigirse al ahorro-inversión, lo que permitiría aumentar la cantidad de bienes disponibles.

Una 'Ley Beckham' para ti también; ¿por qué no?