El infierno de contratar en España: los costes laborales suman 20 trimestres de subidas

Trabajar resulta cada vez más difícil en España, no solo porque la actividad económica se haya resentido, sino también porque la contratación se topa con grandes obstáculos en forma de burocracia e impuestos. Este es el caso de los costes laborales que afrontan las empresas, que no dejan de crecer.

Así las cosas, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el coste por hora trabajada aumentó un 4,8% interanual en el segundo trimestre de 2026. De este modo, si bien es cierto que el incremento fue seis décimas inferior al registrado en el trimestre anterior, supone una nueva subida que consolida una tendencia de cinco años consecutivos de aumentos —o lo que es lo mismo, 20 trimestres consecutivos de incrementos interanuales—.

Por componentes, el coste salarial aumentó un 4,7% respecto al segundo trimestre de 2025, mientras que los otros costes se incrementaron un 4,8%. El coste laboral que excluye los pagos extraordinarios y los atrasos también avanzó un 4,8% interanual. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada creció un 4,2% interanual, ocho décimas menos que en el trimestre anterior. La serie corregida encadena igualmente 20 trimestres con tasas positivas.

INE

Sin aplicar la corrección estacional y de calendario, el coste laboral aumentó un 6,1% en el segundo trimestre frente al primero. En este contexto, el coste salarial aumentó un 7,5% trimestral, mientras que los otros costes crecieron un 2,3%. Si se excluyen pagos extraordinarios y atrasos, el coste laboral avanzó un 4,1%.

Por actividades, y dentro de la serie sin corregir, la Administración Pública y Defensa registró el mayor incremento interanual del coste salarial por hora, con un 8,3%. Le siguieron educación, con un 7,9%, y las actividades inmobiliarias y administrativas, ambas con un 7,1%.

Asimismo, en la hostelería el coste salarial por hora aumentó un 3,1% interanual. Cabe destacar también que el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado fue la única actividad que redujo sus salarios respecto al segundo trimestre de 2025, con un descenso del 9,9%.

En cuanto al coste laboral, las actividades inmobiliarias registraron el mayor aumento interanual, con un 7,7%, seguidas de la Administración Pública, con un 7,6%. En la hostelería, el coste laboral creció un 4,2%, mientras que el suministro de energía y gas fue de nuevo la única actividad con un descenso, del 9,7%.

Con todo, al eliminar los efectos estacionales y de calendario, la Administración Pública y Defensa volvió a situarse entre las actividades con mayor crecimiento del coste laboral, con un 6,9% interanual. Por su parte, en el caso de las actividades inmobiliarias estos costes aumentaron un 6,8% y educación un 6,5%.

Los menores incrementos correspondieron al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, y a las actividades artísticas, todas ellas con un 2,2%, mientras que las actividades profesionales avanzaron un 2,3%. En este contexto, el suministro de energía y gas fue la única actividad con una caída interanual, del 9%.