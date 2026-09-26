El desastre de PISA: "Las leyes educativas no quieren formar personas que sepan cosas, sino activistas"

Los resultados del informe PISA 2023 encendieron todas las alarmas en España: 451 puntos en comprensión lectora, frente a los 488 de 2012 y los 496 de hace 15 años. Una caída que equivale, en términos prácticos, a que los alumnos de hoy saben lo que antes sabían los de un curso o dos menos.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, analizamos esos datos con Horacio Silvestre, catedrático de latín y director del Instituto de Educación Secundaria San Mateo, y Ana Concha, filóloga y jefa de estudios del mismo centro, uno de los pocos institutos públicos de bachillerato que practica lo que ellos llaman educación clásico-realista frente a la pedagogía dominante.

El diagnóstico de ambos es contundente sobre la situación educativa en España: las sucesivas leyes educativas de las últimas cuatro décadas han seguido una misma línea, con distintos nombres y los mismos resultados. La educación romántico-idealista, que arranca en Rousseau y llega hasta la Lomloe actual, ha reemplazado los contenidos por las competencias, el conocimiento por el bienestar emocional y la exigencia por la autoestima. El resultado visible está en las aulas: alumnos que llegan al bachillerato con nueves en Lengua pero que no saben redactar un párrafo, expedientes inflados que no reflejan ningún aprendizaje real y programas que repiten la misma lección año tras año sin avanzar un paso.

Cuando se analizan los datos de las comunidades autónomas los números adquieren una dimensión trágica. Asturias, Madrid y Castilla y León se mantienen en la media baja. Navarra cae a 441 puntos, Valencia a 424 y el País Vasco cierra la tabla con 419, por detrás de regiones con renta per capita muy inferior. Que el País Vasco, una de las comunidades más ricas de España, sea la última en comprensión lectora no es una casualidad estadística, pues es el resultado de una ideologización deliberada del sistema educativo al servicio de un proyecto identitario. Cataluña, por su parte, ni siquiera presentó resultados completos.

Un ejemplo subversivo

Sobre los sospechosos habituales que aparecen en el debate público, el programa ofrece una lectura matizada. Las pantallas han tenido un uso desastroso en muchos centros, pero convertirlas en el chivo expiatorio permite eximir a los verdaderos responsables: las leyes educativas y quienes las han diseñado. Estonia, uno de los países europeos más digitalizados, obtiene sistemáticamente mejores resultados que España. La tecnología no es el problema; el modelo pedagógico, sí.

El Instituto San Mateo representa una anomalía dentro del sistema: un instituto público, de acceso libre con nota mínima de ocho, donde los alumnos ganan concursos nacionales de tragedia grecolatina y donde plantean una educación verdaderamente contracultural: los profesores quieren enseñar y los alumnos quieren aprender. La jerarquía que la pedagogía moderna ha disuelto —el adulto que transmite conocimiento al alumno— sigue intacta allí, con resultados que demuestran la validez de su propuesta.

Otro de los factores más relevantes en la educación actual es la introducción de la inteligencia artificial en las aulas. Si un alumno no tiene conocimiento previo, no puede evaluar lo que la IA le devuelve. Y lo que la IA devuelve no siempre es fiable. El conocimiento es la única vacuna contra la desinformación, venga de donde venga.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre el informe PISA y el estado de la educación española, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.