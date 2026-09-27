Ane Pons, inversora en pisos con okupas: "Compré por 54.000 euros y vendí por 200.000"

La especialista en inversión en vivienda con okupas, Ane Pons, ha detallado en qué consiste un modelo de negocio que ha nacido, precisamente, debido a la absoluta desprotección jurídica que sufren los propietarios en España.

En una entrevista con Libre Mercado, Pons explica que adquiere inmuebles okupados o en los que viven inquilinos morosos (inquiokupas) a bancos y fondos de inversión, que los venden a bajo precio. Los recupera mediante la negociación directa, los rehabilita y los devuelve al mercado libre.

"Compré por 54.000 euros y vendí por 200.000"

Una de las mejores operaciones que recuerda esta inversora fue una vez que "compré un piso por 54.000 euros y con impuestos, ITP, etc, creo que los gastos al final sumaron a 60.000 y algo. Finalmente, la vivienda se vendió por cerca los 200,000 euros. Fue muy buena rentabilidad" cuenta.

Pons lamenta que haya esta "desprotección brutal hacia el propietario y a su propiedad privada, y dejando eso al margen, veo que los precios están subiendo para todos, o sea, tanto en el sector libre como en vivienda okupada, como en subastas. Da igual donde te metas, todo está subiendo. Y en parte es normal porque no tenemos suficiente vivienda".

El diagnóstico de la inversora sobre el aparato judicial español es muy negativo. Las trabas legales, sumadas a los constantes parches regulatorios y decretos antidesahucios, han convertido el procedimiento procesal en un calvario inviable para muchos propietarios de vivienda.

"Es triste tener que decir que no confío en la justicia de mi país, pero es la verdad. Yo no iría por la vía judicial. Si el okupa no está dispuesto a negociar, no compro el piso. Los plazos son eternos. Vivimos en un Estado muy garantista que intenta proteger a todo el mundo y al final acabamos desprotegiendo a todos los habitantes. Lo mínimo sería garantizar la propiedad privada y que los plazos sean más ágiles" relata.

¿Qué hacer si okupan tu vivienda?

Durante la entrevista, Pons reveló los trucos que utilizan los delincuentes para okupar viviendas. "Se pasan una o dos semanas recabando pruebas antes de meterse del todo. Piden un paquete de Amazon a esa dirección o piden comida por Uber o Glovo. Cuando llega la policía, muestran el paquete o el ticket y dicen: Mire, fíjese desde qué día llevo yo aquí. Con eso consiguen cambiar el procedimiento a usurpación (en lugar de allanamiento de morada) y ya necesitas la orden de un juez para entrar a la vivienda" cuenta.

Ante esta vulnerabilidad del sistema, Pons ofrece un consejo fundamental a cualquier propietario que sufra una intrusión: "Si han entrado en tu vivienda, no llames a la policía diciendo la palabra okupa. Di que ha habido un allanamiento de morada, que han entrado en tu casa sin permiso y que acaban de hacerlo. En cuanto nombras la palabra okupa, la actuación policial cambia por completo y se ralentiza" explica.

Frente a la arbitrariedad de las etiquetas de "vulnerabilidad" que otorga la administración —donde según la inversora a menudo se encubren perfiles con ingresos en dinero negro—, la mediación privada demuestra ser infinitamente más ágil, según Pons. Mientras la vía judicial consume entre 18 y 36 meses, la negociación de mercado (en muchos casos, a cambio de la entrega al okupa de una suma de dinero) resuelve la desocupación en plazos de entre 15 días y 3 meses.

"He tenido un caso de una vivienda con moratoria judicial hasta mayo de 2028. Tenían derecho según el juzgado a quedarse hasta esa fecha. Pues bien, tras negociar y mediar con ellos, han decidido abandonar la vivienda por su propio pie sin agotar el procedimiento judicial" cuenta.