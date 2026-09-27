El dueño del piso de Maricarmen habla tras el desahucio: "Sin el Sindicato, hubiéramos alcanzado un acuerdo sencillo"

El administrador de Urbagestión, Ricardo Alonso, ha dado su versión sobre el desahucio de Maricarmen, ejecutado el pasado miércoles en Madrid, y ha defendido la actuación de la empresa propietaria de la vivienda. En una entrevista concedida este domingo a La Trinchera de Llamas, en esRadio, Alonso ha asegurado que el conflicto podría haberse resuelto mediante un acuerdo si el Sindicato de Inquilinas no hubiera intervenido.

"Sin la actuación del Sindicato y sus miembros seguro que hubiéramos alcanzado un acuerdo sencillo con la señora Abascal", ha afirmado Alonso, que ha acusado a la organización de haber generado una situación de "desconfianza total" durante el proceso. El administrador de Urbagestión sostiene que las actuaciones del Sindicato han dificultado cualquier negociación con Maricarmen.

Alonso ha defendido además que la empresa ha respetado el procedimiento judicial que terminó con el lanzamiento de la inquilina, después de que el Tribunal Supremo avalara la extinción del contrato de renta antigua. "Con el lanzamiento en marcha y durante el procedimiento de ejecución no procedía ya alcanzar acuerdo", ha señalado.

"Una utilización política" del caso

El administrador de Urbagestión ha denunciado que el caso de Maricarmen ha dejado de ser un conflicto entre una propietaria y una inquilina para convertirse, a su juicio, en un asunto de carácter político.

Alonso ha asegurado que existe una "intencionalidad y utilización política" del caso y ha sostenido que Maricarmen "ha sido utilizada". También ha cuestionado la actuación de las representantes legales de la anciana, a las que acusa de haber actuado bajo la dirección del Sindicato de Inquilinas.

El empresario ha denunciado asimismo haber sufrido "acoso, coacciones y presión" durante las últimas semanas. Según ha explicado, la empresa ha recibido ataques procedentes de grupos vinculados al Sindicato, activistas y periodistas.

Urbagestión ofrece el piso al Ayuntamiento

Tras el desahucio, Urbagestión ha planteado al Ayuntamiento de Madrid incorporar la vivienda al programa ReViVa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para facilitar que Maricarmen pueda regresar al inmueble con una alternativa habitacional estable y asequible.

Alonso ha defendido esta propuesta como una posible vía para solucionar el conflicto y ha señalado que una negociación con una Administracción "competente y razonable" podría permitir alcanzar una solución.

El administrador de Urbagestión también ha rechazado las acusaciones que han situado a la empresa en el centro de la polémica por el desahucio. "Somos una PYME frente a Goliat y sus medios", ha afirmado, antes de denunciar lo que considera un "desborde del Estado de Derecho".