Este martes el Congreso admitió a trámite una proposición de ley de Podemos para eliminar los coeficientes reductores que se aplican a quienes se jubilan de forma anticipada con 40 o más años cotizados. Hoy esas personas ya pueden adelantar la jubilación (en 2026, desde los 63 años si acreditan al menos 38 años y 3 meses cotizados), pero su pensión queda recortada de por vida.

Sobre esto, hay que recordar que la edad ordinaria no es la misma para todos. Es de 65 años para quienes tienen 38 años y 3 meses o más cotizados, y de 66 años y 10 meses para el resto. Con 40 años cotizados, por tanto, ya se puede acceder a los 65 al 100% de la pensión si se espera a esa edad. Los coeficientes reductores, que varían según la edad, los años cotizados y si la jubilación es voluntaria o no, pueden consultarse aquí.

Cobrarían el 100% de su pensión

Actualmente, las penalizaciones por jubilación anticipada dependen de la edad de retiro, de los años cotizados y de si el adelanto es voluntario o involuntario. Por ejemplo, quien acredite 40 años cotizados y se jubile de forma voluntaria a los 63 años (24 meses antes de la edad ordinaria, que en ese caso es de 65) sufriría un recorte permanente del 19% en su pensión. Quien tenga 40 años cotizados y se jubile de forma voluntaria a los 64 (12 meses antes de la edad ordinaria, que en ese caso es de 65) sufriría un recorte permanente del 5,25% en su pensión.

Si se aprobara la proposición de Podemos tal como está redactada, quienes acrediten 40 o más años cotizados y cumplan los requisitos de la jubilación anticipada podrían retirarse desde los 63 años sin ese recorte. Con esa carrera de cotización, la pensión se cobraría al 100% que corresponda, sin reducción por adelantar el retiro.

Según el Gobierno, costaría 3.358 millones al año

De acuerdo con Podemos, esta medida afectaría a aproximadamente 870.000 pensionistas. Por su parte, el Gobierno ya ha advertido en varias ocasiones de que no está a favor de implementar la propuesta de Podemos ya que costaría unos 3.358 millones de euros adicionales cada año, aludiendo al delicado estado del sostenimiento del sistema público de pensiones.

En este caso, el punto de vista del Gobierno es correcto, ya que sería aumentar aún más el gasto en una partida [las pensiones] que ya arrastra una deuda de más de 130.000 millones de euros y cuya situación financiera ha empeorado en los últimos años. Como ya contamos aquí, el Estado ha inyectado más de medio billón de euros (500.965 millones de euros) en la Seguridad Social para poder seguir pagando las pensiones. Con lo que, de salir adelante una normativa como la de Podemos, sólo serviría para empeorar esta situación.

Por lo tanto, aunque la aprobación de una medida de este tipo sería una gran noticia para un grupo de pensionistas, que podrían jubilarse antes sin sufrir recorte alguno, supondría una carga más para un sistema que lleva años avisando de que está dando mucho más de lo que realmente puede permitirse.