Las pensiones de jubilación no contributivas crecen más rápido que las contributivas con Sánchez

Cada vez más gente en España depende del Estado para vivir. Las nóminas de los funcionarios y personal laboral de la Administración, las pensiones de jubilación y los distintos tipos de prestación componen, entre otros elementos, unos compromisos de pago que, en última instancia, se financian con el dinero que se recauda del sector productivo de la economía.

Ahora bien, lo cierto es que no todas las prestaciones y sueldos públicos funcionan de la misma manera. De hecho, si nos fijamos en el elemento, como es el caso de las pensiones, cabe analizar cuál ha sido la evolución de cada una de ellas en los últimos años.

Se disparan las pensiones no contributivas

Uno de los mayores gastos que debe afrontar el Estado español es el gasto de las pensiones. Concretamente, de acuerdo con los datos que ofrece la Seguridad Social, durante el pasado mes de septiembre la nómina de las pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió hasta los 14.498,2 millones de euros después de que se abonaran 10,55 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas.

Al respecto, el organismo detalla cómo durante el pasado mes de septiembre se registraron casi 6,8 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de Seguridad Social. Asimismo, se registraron 1,1 millones de pensiones por invalidez permanente, 335.900 pensiones para huérfanos y 46.985 pensiones familiares.

Todas ellas pertenecen a la categoría de pensiones contributivas, que son aquellas que, pudiendo tener una duración definida o indefinida, su 'concesión está supeditada, (…), a que el beneficiario haya tenido una relación jurídica previa con la Seguridad Social y cumpla una serie de requisitos en función del tipo de pensión'. Dicho de otro modo: son aquellas pensiones que se conceden a las personas que han trabajado y cotizado previamente durante su vida laboral.

En cambio, según las estadísticas que publica la Seguridad Social, en septiembre de 2018 el número de pensiones contributivas que pagaba el organismo ascendía hasta las 9,6 millones. Por tanto, el incremento ha sido del 9,8%.

Seguridad Social

Frente a este tipo de pensiones, encontramos las pensiones no contributivas, aquellas que, de acuerdo con la Seguridad Social, "se reconocen a los ciudadanos que carecen de recursos suficientes para su subsistencia, incluso cuando no hayan cotizado nunca a la Seguridad o no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder solicitar las prestaciones contributivas".

En este caso, su gestión no depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social, como ocurre con las pensiones contributivas, sino de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas —y el Imserso en las ciudades de Ceuta y Melilla—. Así, entre las pensiones no contributivas se encuentran tanto pensiones de jubilación como de invalidez.

En este sentid, resulta especialmente llamativo analizar cuál ha sido la evolución del número de pensiones no contributivas de jubilación frente a las pensiones de jubilación contributivas. Al respecto, el Imserso recoge que en agosto de este año se pagaban 305.867 pensiones de jubilación no contributivas. En cambio, en el año 2018 el número de pensiones de jubilación no contributivas ascendía hasta las 257.023 en total.

Así las cosas, podemos comprobar que, desde que Sánchez gobierna, el número de pensiones de jubilación no contributivas que se abonan ha crecido más que el número de pensiones contributivas. Concretamente, el incremento ha sido del 19% en el caso de las no contributivas, mientras que en el caso de las contributivas ha sido del 15% —pasando de los 5,9 millones a los 6,8 millones—. De este modo, la diferencia del ritmo de crecimiento ha sido de cuatro puntos superior para las no contributivas.

Gasto en pensiones

Más preocupante es, si cabe, la evolución del gasto destinado a las pensiones. Según se desprende de los datos publicados por la Seguridad Social, el importe total de las pensiones contributivas en vigor en agosto de este año ascendía hasta los 14.470 millones de euros. Por su parte, según informó la Seguridad Social, el importe total destinado al pago de las pensiones contributivas en vigor 9.217,96 millones de euros. Por tanto, el incremento ha sido del 57%.

En el caso de las pensiones no contributivas, el gasto ejecutado hasta julio de este año ha ascendido hasta los 2.219 millones de euros: concretamente, el importe total del pago de las pensiones no contributivas de jubilación ascendía a 912 millones, mientras que el importa de las pensiones no contributivas de incapacidad alcanzó los 1.306, 2 millones de euros.

En cambio, en todo el año 2018 el gasto total destinado al pago de las pensiones de jubilación no contributivas ascendió hasta los 1.332,6 millones de euros, mientras que el importe por el pago de las pensiones de invalidez no contributivas fue de 1.132,8 millones de euros. Así, el gasto total ascendió hasta los 2.465,4 millones. En consecuencia, sólo con los datos acumulados hasta julio se ha registrado un incremento del 11% en comparación con el total de dinero gastado en todo el año 2018.

según recoge el Imserso

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN

2019

261.044

Agosto 305.867