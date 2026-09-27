Las promesas incumplidas de Sánchez en vivienda pública

La aversión de Pedro Sánchez por la verdad es antológica, ya sea para reducir la envergadura de la pandemia, negar que Marruecos participó en la invasión de Ceuta o que conociera ningún trapo sucio de su banda del Peugeot. El último acontecimiento que le ha servido para seguir con su dinámica electoralista habitual, contraria a la realidad más evidente, ha sido el desahucio de Maricarmen. Le ha servido para seguir tergiversando una situación cuya gravedad se intensifica por días.

El suelo en España sufre una Ley de Vivienda que limita la construcción y unas trabas burocráticas excesivas. Pedro Sánchez, por su parte, se limita a buscar coartadas para no tomar una decisión seria y que ataje el problema, pues si lo hiciera no sería Sánchez.

En Libertad Digital ya hemos avisado sobre cómo funcionan las promesas del presidente del Gobierno en materia de vivienda y cómo todas se quedan en el aire. Y es que Sánchez únicamente se limita a plantear iniciativas estéticas que no resuelven la crisis de vivienda. La última de ellas es la entidad Casa 47, una supuesta inmobiliaria que habría de ofrecer un alquiler "asequible". Sin embargo, ninguna de las 638 viviendas de supuesto alquiler asequible publicadas en el portal de Casa 47 cumple con el criterio de asequibilidad que establece la Ley de Vivienda. Dicho de otro modo: Casa 47 no es más que una farsa.

Rastrear y tirar del hilo de las palabras de Sánchez o del Ministerio de Vivienda nos lleva a 2024. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que se construiría "una cantidad muy importante de viviendas". Si se le pone cifra a esa frase, habríamos de retrotraernos a 2023, cuando el propio Sánchez prometió 183.000 viviendas "para alquiler asequible". Tres años después no se sabe nada de ellas.

Más mentiras

Resultan llamativos, por ejemplo, los avales del Instituto del Crédito Oficial (ICO). En 2024, la línea de avales se dotó, supuestamente, con 2.500 millones de euros orientados a que "jóvenes de hasta 35 años y familias de todas las edades con menores a cargo pudieran acceder a su primera vivienda". Pero la realidad vuelve a desmontar las políticas de subsidio, pues el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda ha caído al nivel de 1970. Entre otras causas, están las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que protege a okupas, el decreto antidesahucios o la propia Ley de Vivienda.

Aún hay más mentiras: en 2023, Sánchez prometió 50.000 viviendas de la Sareb para estos supuestos alquileres sociales y asequibles, la financiación de 43.000 viviendas y la construcción de 20.000 en terrenos del Ministerio de Defensa. La cifra que anunció fue mucho mayor dos años antes, en 2021, cuando prometió un plan nacional para construir 100.000.

Y es que las mentiras del sanchismo sobre vivienda se remontan a 2018, cuando José Luis Ábalos anunció 20.000 viviendas durante los próximos "cuatro o seis años". A partir de entonces, nos encontramos casi con una —o varias— mentiras por año. Entre todas ellas, también son llamativas las del actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que en 2021 se presentaba a presidente de la Comunidad de Madrid y prometió "más de 15.000". Ese mismo año, la ministra Raquel Sánchez anunció 5.520 millones de euros "para vivienda y alquiler social".

Cabe preguntarse qué se ha construido de todo este maremágnum de anuncios y promesas. La respuesta la encontramos en el propio sanchismo, pues no tenemos ningún anuncio ni acto en el que alguno de sus ministros o el propio Sánchez se haya puesto la medalla de haber cumplido alguna de todas estas promesas, porque para él una promesa equivale a una mentira. Por lo demás, la vivienda sigue encareciéndose y la demanda es cada vez más elevada.