Alarma en Europa: Bruselas pide por carta reducir el consumo de gas

Se acerca el invierno y, ante los problemas del mercado energético, lastrado especialmente por la guerra de Irán —aunque también por las decisiones de los inversores relacionadas con la extracción de crudo, derivadas de los incentivos introducidos por las políticas ecologistas—, las autoridades europeas están analizando las medidas que podrían implementarse en un contexto marcado por el encarecimiento de los carburantes.

Cierto es que, según hemos detallado en Libre Mercado, desde la UE consideran que el suministro de gas se mantiene estable de cara a los próximos meses, a pesar de que los niveles de almacenamiento están por debajo de los registrados habitualmente en estas fechas. De este modo, Bruselas asegura que los consumidores protegidos, entre ellos los hogares y determinados servicios esenciales, tienen garantizado el abastecimiento si se cumplen las condiciones previstas en la legislación europea.

Sin embargo, las autoridades europeas son conscientes de que deben contar con un plan detallado para actuar contra un incremento exponencial de los precios de la energía si fuera necesario. Y es que no podemos olvidar que la Agencia Internacional de la Energía ha alertado del impacto que supone la escasa capacidad de refino del Viejo Continente.

Lo que confirma los temores por parte de la Unión Europea es que, pese a los mensajes tranquilizadores enviados desde la institución, la Comisión ha enviado una carta a los Estados miembros donde se detallan posibles medidas que habría que tomar en un contexto como este. Así lo confirma el diario ABC, que asegura que el comisario Dan Jorgensen aconseja en su misiva —que no se ha publicado aún— que tomen medidas para reducir en todo lo posible la demanda de gas.

Consultados por Libertad Digital, fuentes de la Comisión Europea explican que esta carta, que fue enviada a los Estados miembros, no ha sido publicada todavía. En este sentido, remiten un breve comunicado relacionado con la conferencia de prensa que se celebrará este martes, donde aseguran que "desde el inicio de la crisis energética mundial, hemos seguido de cerca la cuestión de la seguridad del suministro, incluidos los posibles escenarios".

En este sentido, la institución destaca que "por el momento, el suministro energético de la UE se mantiene estable", si bien incide en que "contamos con mecanismos para garantizar nuestra seguridad de suministro". De esta forma explican además que "nuestro mercado interior de la energía es un activo clave que contribuye al elevado nivel de resiliencia del sistema energético de la UE".

En cualquier caso, la Comisión reconoce en un comunicado remitido tras la consulta de Libertad Digital que "dado que la situación energética mundial sigue siendo muy volátil e impredecible, con precios de la energía muy elevados, aprovechar la flexibilidad que ofrece el Reglamento sobre almacenamiento de gas y considerar medidas para reducir la demanda de gas y electricidad pueden ser formas de prepararse para la próxima temporada de invierno". Así, insisten en que, además, "el comisario anunció el viernes que la Comisión tiene previsto proponer el aplazamiento de la entrada en vigor del Reglamento sobre el metano" y destacan que "actualmente, se está trabajando en esta cuestión a nivel técnico".