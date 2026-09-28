Anuncian un acuerdo entre Urbagestión y Maricarmen para que vuelva al piso

Tras cuatro horas de reunión, los dueños del piso de Retiro del que fue desahuciada Maricarmen han pactado una fórmula que permitirá el regreso de la anciana. El acuerdo se ha alcanzado con la empresa, los interlocutores de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas y la mediación del Ayuntamiento de Madrid.

El acuerdo está pendiente de la validación de la propia Maricarmen, según fuentes de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

Fuentes de la empresa propietaria del piso, que en Libre Mercado denunció la situación de acoso y coacciones sufridos en este proceso, han precisado que en el encuentro se ha aceptado "la propuesta de borrador de contrato de arrendamiento condicionado a la convalidación por la señora Abascal".

"Este contrato se lleva a cabo por razones sociales y de forma voluntaria, al ofrecer Urbagestión un nuevo arrendamiento de la vivienda con una renta adecuada a su capacidad económica. Según ha podido saber LM, esa "renta adecuada sería el 30 por ciento de sus ingresos netos". La abogada del Sindicato de Inquilinas, Beatriz Duro, ha asegurado en una rueda de prensa posterior a la reunión que "sería una renta similar a lo que venía pagando". Es decir, unos 500 euros.

Según recoge Servimedia atribuyendo los datos al Sindicato de Inquilinas de Madrid, la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros mensuales. Si se cobra, como es habitual, en 14 pagas, la cuantía anual alcanza 20.300 euros. De esta forma, el cálculo atendiendo a la pensión de Maricarmen queda en una renta máxima mensual de 507 euros. Desde la propiedad dan por válidos estos cálculos en conversación con LM.

Desde el consistorio, la delegada de la Empresa de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, Ana de Miguel, ha dicho del acuerdo que "culmina el acompañamiento" de Maricarmen a través de servicios sociales, teleasistencia, ayuda a domicilio y el ofrecimiento de un alojamiento alternativo en una residencia "sin coste alguno".

Ahora, ha dicho, la intermediación de la EMVS "ha dado sus frutos" y el acuerdo con Urbagestión permitirá a Maricarmen "volver al inmueble como arrendataria" mediante un nuevo contrato ajustado a la Ley de Arrendamientos Urbanos. El precio "no supera el 30 por ciento de sus ingresos netos", ha precisado. De Miguel ha dicho que es "de justicia" agradecerle este paso a Urbagestión dado que la renta pedida "está muy debajo" del precio de mercado.

Beatriz Duro ha indicado que el contrato tendrá una duración de ocho años y no incluirá "ninguna particularidad especial".

Un desahucio usado por la izquierda

La izquierda ha cogido como bandera el desahucio de Maricarmen de la vivienda en la céntrica calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid. La mujer ha estado disfrutando desde hace 70 años de esta vivienda a un privilegiado precio de renta antigua, y aunque la justicia había dado la razón a Urbagestión para ejecutar el desalojo, la presión de las organizaciones de extrema izquierda sobre los propietarios ha sido total.

Además, el caso de Maricarmen ha servido de excusa al Sindicato de Inquilinas y a partidos como Podemos o Sumar para reforzar su discurso contra los propietarios y cuestionar el derecho a recuperar una vivienda.

Mientras Maricarmen ha hablado con numerosos medios de comunicación desde el principio, Urbagestión ha mantenido un perfil mediático más bajo. La semana pasada, uno de sus administradores, Ricardo Alonso, era entrevistado por Libre Mercado y explicaba por qué no habían llegado a alcanzar un acuerdo antes con su ex inquilina.

Según Alonso, "con el lanzamiento en marcha y durante el procedimiento de ejecución no procedía ya alcanzar acuerdo. Primero por respeto al gran esfuerzo del Juzgado con este asunto, bien fundamentado jurídicamente, y con el máximo respeto a la inquilina. Segundo porque desde el Sindicato no han cesado en coacciones y amenazas desde hace tiempo, perjudicando e imposibilitando cualquier acuerdo".

El dueño del piso estaba convencido de que "sin la actuación del Sindicato y sus miembros seguro que hubiéramos alcanzado un acuerdo sencillo con la Sra Abascal". Sin embargo, "vistas las trampas nos llevaron a la desconfianza total" contó.

Alonso aseguraba que "el peaje que estamos pagando "es muy grande" para ellos. "Somos una PYME frente a Goliat y sus medios. Así está España, la libertad, la debilidad del Estado de Derecho y unas estructuras institucionales incapaces" lamentó. Ahora, a falta del sí definitivo de Maricarmen, el acuerdo ha llegado.